Paris, 6 Mai 2024 – EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce un accord de distribution avec EUVIC pour fournir des solutions de transport optique de haute performance, rentables et évolutives, en Pologne.

EUVIC est une société de services IT et intégrateur de systèmes, qui fournit des technologies de l'information et de communication (TIC), de sécurité, et de télécommunications IP en Pologne, son marché domestique, ainsi que dans toute l'Europe, l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et le Royaume-Uni.

Dans le cadre de ce partenariat, EUVIC peut désormais proposer le portefeuille Ekinops360 de solutions de transport optique, ouvertes et entièrement interopérables, comprenant le cœur de réseau, l'agrégation et l'accès. La gamme Ekinops360 est prise en charge par l'application de gestion du réseau, Celestis NMS, qui offre flexibilité, facilité d'utilisation et rapidité de déploiement. L'expertise reconnue d'Ekinops en matière de transmission à haute capacité sur fibre aidera les clients d'Euvic en Pologne à optimiser leurs dépenses d'exploitation (OPEX) tout en augmentant de manière significative la capacité de leurs liaisons.

Andrzej Kudra, Vice President d'EUVIC, déclare : « Les fournisseurs de services évaluent constamment la capacité de leur réseau afin de rester en avance sur la concurrence dans cet écosystème numérique en rapide évolution. Grâce aux solutions Ekinops360 de transport optique, largement éprouvées sur le marché, et à l'équipe d'experts d'Ekinops, nous sommes convaincus de notre capacité à accompagner nos clients dans la modernisation de leurs réseaux télécoms. »

« Notre partenariat avec EUVIC marque une nouvelle étape dans notre croissance en Europe de l'Est. La forte expertise d'Ekinops en matière de solutions de transport optique permet à EUVIC de répondre efficacement aux besoins techniques et opérationnels de sa clientèle, » ajoute Frank Dedobbeleer, Responsable du Chiffre d'affaires EMEA & APAC chez Ekinops. “Nous sommes ravis de travailler avec EUVIC pour aider leurs clients à se différencier sur le marché grâce à nos solutions dynamiques de transport optique.”

Pour plus d'informations sur les solutions de transport d'Ekinops : https://www.ekinops.com/solutions.

