15/04/2024 - 18:00

PARIS, le 15 avril 2024 – 18h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1er trimestre de l'exercice 2024 (1er janvier - 31 mars 2024).

En M€ - Normes IFRS - Données consolidées non auditées 2023 2024 Variation Chiffre d'affaires du 1er trimestre 31,9 28,3 -11%

Au 1er trimestre 2024, le chiffre d'affaires consolidé d'Ekinops s'est élevé à 28,3 M€, comme attendu en repli par rapport au 1er trimestre 2023 (-11%), avec une base de comparaison élevée (rappel : +15% de croissance trimestrielle l'an dernier).

Ce niveau de chiffre d'affaires trimestriel s'inscrit dans la tendance du 3ème et du 4ème trimestre de l'exercice 2023 (respectivement 27,8 M€ et 30,3 M€), dans un environnement économique toujours ralenti.

L'évolution trimestrielle est identique à taux de change constant.

Progression de +3% sur l'Accès au 1er trimestre, recul du Transport optique

Après trois trimestres consécutifs en repli, les ventes de solutions d'Accès se sont inscrites en progression au 1er trimestre 2024, avec un niveau d'activité en augmentation de +3% par rapport au 1er trimestre 2023. En séquentiel, les ventes d'Accès du 1er trimestre 2024 s'inscrivent également en augmentation de +33% par rapport au niveau enregistré au 4ème trimestre 2023.

Cette évolution est portée par le rebond des ventes en France (+19% au 1er trimestre 2024) après un exercice 2023 marqué par un repli de -18% dans l'hexagone. Les niveaux de stocks d'équipements d'Accès chez les principaux clients opérateurs se détendent progressivement, sans toutefois être de retour à un niveau normatif. En EMEA (hors France), qui constitue l'autre principale zone pour cette ligne d'activité, les ventes demeurent en repli (-13% au 1er trimestre).

Après une année 2023 record (+27% de croissance sur l'ensemble de l'exercice), les ventes des solutions de Transport optique ont débuté l'année 2024 en recul (-27% au 1er trimestre). Au-delà de l'effet de base important avec le trimestre comparable l'an dernier (+32% de croissance au 1er trimestre 2023),

les politiques précautionneuses d'investissement et de déploiement de réseaux des opérateurs de télécommunications, associées à l'existence de stocks de solutions de transport optique importantes, expliquent ce repli. Le lancement, au 2ème trimestre 2024, de la nouvelle solution optique 800G

(800 gigabits par seconde) d'Ekinops, permettant de doubler la capacité des liaisons optiques et d'étendre la portée des réseaux, a également contribué à un attentisme chez certains clients.

La part du chiffre d'affaires généré par les Logiciels & Services s'est établie à 15% du chiffre d'affaires trimestriel (vs. 14% au 1er trimestre 2023 et 17% sur l'ensemble de l'année 2023).

Progression de +15% des ventes en France au 1er trimestre 2024, -24% à l'international

Le début de l'exercice 2024 est marqué par une bonne performance d'Ekinops en France, avec un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de +15% par rapport au 1er trimestre 2023, porté par le rebond des ventes de solutions d'Accès, activité principale du Groupe sur son marché domestique. Les solutions de Transport optique s'inscrivent en repli trimestriel de -10% en France, mais consécutif à une année 2023 marquée par une hyper-croissance de +57% sur cette ligne d'activité. Au 1er trimestre 2024, Ekinops a totalisé 43% de son volume d'affaires en France (vs. 32% sur l'ensemble de l'exercice 2023).

À l'international, Ekinops connaît un début d'exercice marqué par un recul de ses activités, sur l'ensemble des zones. La part de l'activité réalisée à l'international s'est ainsi élevée à 57% sur le trimestre écoulé (vs. 68% sur l'ensemble de l'exercice 2023).

En Amérique du Nord, les ventes trimestrielles se sont établies à 7 ,0 M€ contre 6,7 M€ au 4ème trimestre 2023. Cette zone totalise 25% de l'activité du Groupe au 1er trimestre 2024 (niveau identique à celui de l'ensemble de l'exercice 2023). Pour rappel, le 1er trimestre 2023 avait été marqué par un niveau d'activité historique (9,5 M€ en croissance de +86%), avec des livraisons significatives de solutions optiques à un important fournisseur de services américain, couvrant 16 États.

La zone EMEA (Europe -hors France- Moyen Orient & Afrique) a affiché un repli de -21% de ses ventes trimestrielles, avec une baisse plus prononcée sur la ligne d'activité Transport optique après avoir connu une forte progression de ses ventes en 2023, notamment en Allemagne et Europe de l'Est. Ekinops a totalisé 30% de son activité en EMEA au 1er trimestre 2024 (vs. 41% sur l'ensemble de l'année 2023).

L'Asie-Pacifique, qui ne représente que 3% du volumes d'affaires du Groupe au 1er trimestre 2024 (vs. 2% sur l'ensemble de l'année 2023), a enregistré un chiffre d'affaires de 0,8 M€, relativement stable depuis trois trimestres consécutifs.

Enrichissement de l'offre SD-WAN : acquisition de la suite logicielle "5View" auprès d'Infovista

Ekinops annonce l'acquisition de la suite logicielle "5View" auprès d'Infovista, éditeur de logiciels de gestion d'infrastructure des réseaux mobiles et fixes.

5View est une solution de suivi analytique des performances des applications au travers des réseaux. Elle permet de collecter les données en temps réel, de les stocker et de les agréger pour fournir des rapports d'analyse des problèmes, des niveaux de services réseaux (SLA) et de la gestion capacitaire à long terme des réseaux. Elle permet également de donner la visibilité nécessaire du trafic applicatif dans le contexte d'une solution SD-WAN.

La suite 5View permet à Ekinops d'élargir son offre logicielle (Compose) à destination des opérateurs télécoms et des entreprises. 5View sera intégrée avec les solutions SD-WAN d'Ekinops mais apporte également de la valeur à tout opérateur ou entreprise souhaitant accroître sa visibilité sur les applications dans son réseau, indépendamment de sa technologie réseau.

L'acquisition de la suite logicielle 5View renforce également la R&D d'Ekinops avec 4 ingénieurs, basés en France, qui continueront de maintenir et enrichir la solution au sein des équipes du Groupe.

Le volume d'activité associé à cette acquisition est de près d'1 M€, réalisé au travers de clients, opérateurs et entreprises, situés en EMEA (Europe, Moyen Orient & Afrique) et Asie-Pacifique. Par ailleurs, un accord commercial a été signé entre Ekinops et Infovista afin que ce dernier puisse continuer à intégrer et vendre le logiciel 5View comme partie intégrante de ses propres solutions de services assurance réseau.

Cette acquisition permet à Ekinops d'accélérer sa stratégie avec une offre SD-WAN enrichie et une croissance de ses revenus Logiciels & Services. À plus long terme, les technologies utilisées par la suite 5View pourront être étendues à d'autres secteurs nécessitant du traitement de data en grand volume.

Cette acquisition est réalisée en numéraire, à partir de la trésorerie disponible d'Ekinops.

Perspectives

L'année 2024 a débuté avec un chiffre d'affaires stabilisé par rapport aux derniers trimestres de 2023, sur fonds de ralentissement économique, et sans signaux de redémarrage à ce stade.

Dans l'Accès, l'amélioration des ventes en France au 1er trimestre, sur fonds de détentes des stocks d'équipements chez les opérateurs, constitue un signal encourageant. Le Groupe confirme viser un rebond des ventes d'équipements d'Accès dans le courant de l'année 2024, en France mais aussi en EMEA, au fur et à mesure de la reprise économique.

Dans le Transport optique, les lancements du nouveau produit 800G et d'une nouvelle solution OTN (Optical Transport Network) devraient contribuer à une meilleure dynamique de l'activité au cours des prochains semestres.

Au-delà de l'acquisition de 5View, Ekinops reste mobilisé en matière de croissance externe pour concrétiser une ou plusieurs opérations afin de massifier la force de frappe R&D, renforcer l'offre et compléter la base clients, en privilégiant un mode de financement non dilutif.

Agenda financier

Date Publication Jeudi 23 mai 2024 Assemblée générale au siège social (Lannion) Jeudi 11 juillet 2024 Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2024 Lundi 29 juillet 2024 Résultats semestriels 2024 Mardi 15 octobre 2024 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024 Lundi 13 janvier 2025 Chiffre d'affaires annuel 2024 Mercredi 5 mars 2025 Résultats annuels 2024

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

• Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies: WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes;

• OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données;

• Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress et les solutions de Edge-to-Cloud de SixSq.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 26 994 049

Plus d'informations sur www.ekinops.com