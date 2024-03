(Euronext Paris - Compartiment C)

19/03/2024 - 18:00

Rockville, 19 mars 2024 – Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de transport optique et d'accès au réseau dédiées aux opérateurs de télécommunication et aux entreprises, est heureux d'annoncer l'ouverture de ses nouveaux bureaux américains à Rockville (Maryland - États-Unis). Ces nouveaux locaux sont le reflet de la montée en puissance d'Ekinops en Amérique du Nord, rendant nécessaire l'accroissement des locaux américains du Groupe.

Au cours des trois dernières années, Ekinops a doublé sa base de clients et affiché une forte croissance de son chiffre d'affaires : +39% en 2022 et +10% en 2023 (en USD). L'Amérique du Nord représente désormais 25% de l'activité du Groupe en 2023 (vs. 18% en 2021) et constitue notamment la 1ère région d'Ekinops pour les ventes de sa plateforme de Transport optique Ekinops360.

Ces nouveaux locaux constitueront à la fois le siège d'Ekinops en Amérique du Nord, sa base de service client de classe mondiale outre-Atlantique, ainsi que l'Ekinops Learning Center (ELC), centre de formation pour tous les clients d'Amérique du Nord.

Siège d'Ekinops en Amérique du Nord depuis cinq ans, Rockville est idéalement située à proximité de Washington (District de Columbia) et de Baltimore (Maryland), facilement accessible à ces deux grandes villes et à trois aéroports.

“Nous sommes clients d'Ekinops depuis plusieurs années et nous continuons à être impressionnés par le niveau de prestations et la qualité du service que nous recevons de leur part” déclare Mike J Schmitt, Superviseur Services Fibre Optique chez DQE Communications. “L'ouverture d'un nouveau siège témoigne de leur succès et nous nous réjouissons de poursuivre notre relation.”

“Nous sommes très heureux de disposer de ces nouveaux locaux, qui nous permettront de poursuivre notre croissance en Amérique du Nord,” commente Kevin Antill, Responsable du chiffre d'affaires Amérique du Nord d'Ekinops: “Les relations avec nos clients sont notre principal atout, et il est primordial d'être fortement présent dans la région, avec des employés qualifiés qui sauront répondre au mieux à leurs besoins et leur fournir le support qu'ils méritent et dont ils ont besoin.”

Pour plus d'informations sur le portefeuille Ekinops360, veuillez consulter https://www.ekinops.com/solutions/optical-transport

-fin-

Contact PRESSE

Amaury Dugast, Relation presse, Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress et les solutions de Edge-to-Cloud de SixSq.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 26 801 716

Plus d'informations sur www.ekinops.com