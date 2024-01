10/01/2024 - 18:05

PARIS, le 10 janvier 2024 - 18h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, publie son chiffre d'affaires annuel consolidé au titre de l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023.

En M€ - Normes IFRS

Données non auditées 2022 2023 Variation Chiffre d'affaires 12 mois 127,6 129,1 +1%

Chiffre d'affaires en croissance séquentielle de +9% au 4ème trimestre 2023

Au 4ème trimestre de son exercice 2023, Ekinops a enregistré un chiffre d'affaires de 30,3 M€, contre 31,5 M€ un an plus tôt, soit un repli trimestriel de -4% (-3% à taux de change constants). En évolution séquentielle, le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'est inscrit en progression de +9% par rapport au 3ème trimestre 2023 qui constituait le point bas de l'activité sur l'exercice.

Sur la fin de l'année, Ekinops a continué de pâtir d'un environnement de marché dégradé, marqué par le ralentissement économique et une baisse de la demande, pénalisant les ventes des équipements d'Accès. Portée par de nombreux succès commerciaux et le gain de nouveaux clients, la ligne d'activité Transport optique s'est en revanche inscrite en forte croissance (+27% sur l'exercice), soutenue par les besoins de bande passante des opérateurs.

Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires consolidé d'Ekinops s'est établi à 129,1 M€, en progression de +1% par rapport à l'exercice précédent. À taux de change constants, le chiffre d'affaires annuel s'est inscrit en hausse de +2%.

+27% de croissance des ventes de Transport optique en 2023, repli de -15% sur l'Accès

Dans la continuité de l'exercice 2022, les ventes des solutions de Transport optique ont poursuivi leur trajectoire de forte croissance, marquant un nouveau bond de +27% en 2023, en particulier dans les zones France et EMEA (Europe - hors France - Moyen Orient et Afrique), grâce au succès des solutions WDM et au gain de nouveaux clients notamment en Europe de l'Est.

En Transport optique, dont le niveau de ventes annuelles se situe au-delà de l'objectif visé, l'année 2023 a été ponctuée de nombreux succès commerciaux, tant aux Etats-Unis qu'en Europe avec notamment, en fin d'année, un contrat pluriannuel avec l'opérateur allemand Deutsche Glasfaser visant à moderniser et unifier leur infrastructure de réseau de transport optique à partir de la plateforme Ekinops360.

Les solutions d'Accès enregistrent pour leur part un repli de -15% sur l'année, dont -25% au seul 2nd semestre. Au-delà d'une base de comparaison exigeante (+20% de croissance annuelle en 2022), l'activité a été pénalisée par (i) le ralentissement de la demande et une plus grande frilosité des donneurs d'ordres dans la mise en œuvre de leurs investissements, (ii) un niveau de stocks d'équipements élevé au sein des grands opérateurs, et (iii) un accès aux sources de financement plus difficile et plus coûteux pour les opérateurs.

Part des Logiciels & Services portée à 17% des ventes en 2023, en croissance de +12%

La contribution des Logiciels & Services a continué de s'accroître, pour atteindre désormais 17% du chiffre d'affaires du Groupe en 2023, contre 15% un an plus tôt. Au 2nd semestre 2023, la part des logiciels et services a atteint, pour la première fois, 20 % du chiffre d'affaires du Groupe.

Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires généré par les Logiciels & Services a ainsi progressé de +12%, porté par les ventes de solutions de virtualisation des fonctions réseau, de SD-WAN et de prestations de services.

Croissance de +8% à l'international, avec des progressions à deux chiffres sur les zones EMEA et Amérique du Nord

En 2023, Ekinops a affiché une croissance de +8% de ses ventes à l'international, alors que la France s'est inscrite en recul de -11%. La part de l'activité réalisée à l'international s'est élevée à 68% en 2023 (vs. 64% en 2022).

En Amérique du Nord, les ventes annuelles se sont établies à 31,7 M€, en progression de +6% par rapport à l'an dernier avec une base de comparaison particulièrement exigeante (rappel : +56% de croissance en 2022). Exprimée en dollars US, la croissance annuelle s'est élevée à +10%. Cette zone représente désormais 25% de l'activité du Groupe en 2023 (vs. 23% un an auparavant et 18% en 2021).

La zone EMEA a enregistré un chiffre d'affaires de 53,4 M€ en 2023, en hausse soutenue de +23% par rapport à l'exercice précédent. Cette solide croissance est principalement le fruit d'une forte progression des ventes des solutions de Transport optique dans la région, et notamment en Allemagne et Europe de l'Est. Ekinops a totalisé 41% de son activité en EMEA en 2023 (vs. 34% en 2022).

L'Asie-Pacifique, qui ne représente désormais que 2% de l'activité du Groupe réalisée sur quelques comptes uniquement, s'inscrit en recul de -63% sur l'exercice (rappel : +38% de croissance en 2022).

Sur son marché domestique, la société a enregistré un chiffre d'affaires en repli de -11% par rapport à 2022. Les ventes d'équipements d'Accès, activité principale du Groupe en France, ont affiché un repli de -18% sur l'année, principalement dû au ralentissement économique et au niveau de stock élevé chez les principaux clients opérateurs. La dynamique est demeurée néanmoins très soutenue en Transport optique avec un bond de +57% des ventes sur l'année. Ekinops a totalisé 32% de son volume d'affaires en France en 2023 (vs. 36% en 2022).

Confirmation de l'objectif d'une marge d'EBITDA 2023 comprise entre 13% et 17%.

Le 2nd semestre a été fortement impacté par un contexte de marché adverse sur la ligne d'activité Accès, sur fonds de ralentissement économique et de niveaux de stocks élevés chez les opérateurs.

Sur l'ensemble de l'exercice 2023, Ekinops confirme son objectif d'une marge d'EBITDA comprise entre 13% et 17%.

Didier Brédy, Président-Directeur général d'Ekinops déclare :

« L'évolution de la conjoncture économique au cours de l'année 2023, affectant la politique d'investissement et la santé des entreprises, a pénalisé nos activités d'Accès au 2nd semestre. A l'inverse, nous avons largement surperformé le marché du Transport optique, à la fois en Europe et aux Etats-Unis.

Après le point bas du 3ème trimestre, notre objectif est de réaliser un niveau d'activité au 1er semestre 2024 supérieur à celui du 2nd semestre 2023. L'activité en 2024 devraient être portée par le rebond des ventes d'équipements d'Accès au fur et à mesure de la reprise économique et par le lancement d'un nouveau produit de transport optique majeur au cours de l'été.

En matière de croissance externe, le management d'Ekinops reste extrêmement mobilisé et nous ambitionnons de concrétiser une ou plusieurs opérations au cours des prochains mois, en favorisant un mode de financement non dilutif. »

Agenda financier

Date Publication Mardi 5 mars 2024 Résultats annuels 2023 Lundi 15 avril 2024 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024 Jeudi 23 mai 2024 Assemblée générale au siège social (Lannion) Jeudi 11 juillet 2024 Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2024 Lundi 29 juillet 2024 Résultats semestriels 2024 Mardi 15 octobre 2024 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024 Lundi 13 janvier 2025 Chiffre d'affaires annuel 2024 Mercredi 5 mars 2025 Résultats annuels 2024

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.



