PARIS, le 05 septembre 2023 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI) fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, fournit la preuve d'un modèle économique de virtualisation viable et efficace pour les fournisseurs de services.

Ekinops propose une solution de virtualisation (NFV) nommée OneOS6-LIM (Local Infrastructure Manager), qui vise à fournir des services réseau basés sur la virtualisation et les opérations de conception, de création, de validation et de déploiement associées. Cette solution crée un environnement de traitement virtualisé pour exécuter plusieurs fonctions réseau virtualisées (VNF) sur un uCPE (universal Customer Premise Equipment). Le principal contre-argument des solutions uCPE jusqu'à présent, notamment en raison du prix plus élevé des équipements matériel (hardware) par rapport à un CPE traditionnel, est qu'il est difficile de rentabiliser l'investissement matériel s'il n'est pas fourni avec un ensemble de fonctionnalités au moins équivalent à celui d'un CPE (telles que des capacités de routage avancées).

La solution d'Ekinops consiste à exploiter pleinement les équipements matériels, en optimisant leurs performances afin de pouvoir fournir des services supérieurs sur une plateforme matérielle dont le coût est plus optimal. OneOS6-LIM est fourni avec un routeur ONEe600 intégré qui comprend toutes les fonctionnalités de OneOS6 telles que la qualité de service, le pare-feu par zone, le cryptage et les mécanismes de tunneling (solution de transition pour transporter de l'IPv6 sur de l'IPv4). L'objectif du routeur ONEe600 est d'optimise au maximum les services réseau standards en termes de ressources de traitement afin de libérer le maximum de ces ressources au profit des fonctions réseau virtualisées (VNFs) fonctionnant sur le même équipement.

Ekinops a confié à EANTC AG (European Advanced Networking Test Center), organisme de test internationalement reconnu, le soin de tester et évaluer les performances de son routeur embarqué. EANTC, qui fournit des installations de test de performance réseau neutres pour les fabricants, les fournisseurs de services et les entreprises, a exécuté au total quinze essais à partir de trois scénarios de test du routeur de virtualisation intégré e600 d'Ekinops sur une plateforme matérielle uCPE entrée de gamme basée sur le CPU Atom Denverton C3xxx d'Intel. Le ONEe600 a démontré de solides performances et une grande polyvalence, ce qui en fait une option valable pour les petites et moyennes entreprises à la recherche d'une solution de routage. Ekinops a démontré que sa solution de virtualisation permettait aux fournisseurs de services de maximiser le cycle de traitement et ainsi de monétiser rapidement l'Edge.

Sylvain Quartier, Vice-Président marketing et stratégie produit pour l'Accès chez Ekinops, déclare : “Il n'y a pas si longtemps, la virtualisation des fonctions réseau a été déclarée « has been », et nous avons réfuté cette idée. Ekinops propose depuis longtemps des solutions d'accès réseau aux fournisseurs de services. En travaillant au quotidien avec eux, nous reconnaissons les énormes opportunités, mais aussi les défis associés à la virtualisation, en particulier en termes de retour sur investissement. Mettant à profit notre expérience de fournisseur de solutions de connectivité logicielle, nous avons réussi à combiner les technologies de routage et de VPN avec la virtualisation, de manière à obtenir non seulement un délai de mise sur le marché court, mais aussi un retour sur investissement rapide. Ces deux dernières années, nous avons signé des contrats avec un nombre important d'opérateurs de télécommunications pour la virtualisation de leurs fonctions réseaux, et nous avons d'autres projets en vue. Nous avons également constaté un grand intérêt des entreprises et l'écosystème de nos partenaires ne cesse de se développer. La virtualisation des fonctions réseau n'est pas seulement "vivante", elle est définitivement en bonne santé pour le futur.”

Le rapport complet du test de l'EANTC est disponible ici.

