13/09/2022 - 18:40

Paris, France –13 septembre 2022- Ekinops (Euronext Paris – FR0011466069 – EKI), spécialiste de l'accès réseau et de la virtualisation, annonce aujourd'hui que SixSq, qui fournit la plateforme de gestion Nuvla edge-to-cloud, et Kadiska, la plateforme SaaS pour le monitoring de l'expérience numérique, ont formé un partenariat qui permet aux entreprises d'obtenir instantanément une visibilité sur les performances des réseaux connectant leurs sites, Clouds et applications Web et SaaS critiques pour l'entreprise.

Les réseaux SD-WAN, hybrides et cloud représentent désormais la majorité des connexions d'entreprise, tandis que les deux tiers des directions informatiques signalent que les outils de monitoring existants sont incapables de détecter et de diagnostiquer les problèmes sur ces réseaux complexes basés sur Internet*. Le résultat est non seulement une dégradation des performances des applications, mais également une expérience numérique client inférieure et une productivité réduite des employés.

Jusqu'à présent, la grande variété des équipements réseau, de solutions SD-WAN et d'options de connectivité hybride disponibles a empêché le déploiement de capacités de monitoring réseau qui couvrent les sites périphériques (ou “edge”) de l'entreprise, les clouds privés et publics et les applications hautement distribuées hébergées dans le cloud. En intégrant l'application Net-Tracer de Kadiska à la place de marché SixSq Nuvla, les entreprises peuvent désormais déployer immédiatement un monitoring approfondi des chemins réseau et des performances sur l'ensemble de leur infrastructure de connectivité.

L'application Net-Tracer est un agent conteneurisé que Nuvla peut déployer sur des nœuds périphériques, des clouds, des boîtes blanches et des périphériques SD-WAN, y compris tout uCPE alimenté par le populaire middleware OneOS6 d'Ekinops. Une fois déployé, Net-Tracer cartographie et surveille en permanence toutes les routes du réseau et signale les dégradations de performances, leurs origines et leurs impacts. Les utilisateurs reçoivent en temps réel des alertes en cas de dégradation et se connectent à la plateforme Kadiska pour accéder à des analyses qui corrèlent les performances du réseau, de l'infrastructure et des applications avec l'expérience numérique des utilisateurs.

« Nos clients ont besoin d'une surveillance des performances du réseau, et pouvoir déployer une telle capacité via une application sur la marketplace Nuvla sera naturel pour eux. Cela permet aux utilisateurs d'identifier rapidement quand et comment le réseau affecte les performances des applications. La combinaison de l'application Net-Tracer de Kadiska et de nos capacités d'orchestration sans contact basées sur des conteneurs nous permet d'offrir une solution pratique pour résoudre ce défi critique auquel sont confrontées les opérations informatiques et les équipes réseau », explique Marc-Elian Bégin, cofondateur et CEO de SixSq.

« Nous avons conçu Net-Tracer pour combler ce manque de visibilité spécifique », ajoute Gilles Huguenin, PDG de Kadiska. « Son implémentation cloud native facilite le déploiement sur des clouds et des appareils gérés. Les capacités d'orchestration indépendantes des fournisseurs et la place de marché de SixSq étaient un choix naturel pour notre solution. Nous sommes impatients d'aider les entreprises à prendre le contrôle total de leurs réseaux, à offrir une expérience numérique incroyable et à tirer pleinement parti de leur plateforme numérique. »

Le service est disponible via un abonnement prépayé. Vous trouverez l'application Net-Tracer de Kadiska sur le marché Nuvla ici. Apprenez-en plus sur l'intégration SixSq de Kadiska dans cet article.

* Références :

Enterprise Management Associates (EMA) 2020

NTT Global Services report and Versa 2021

À propos de Kadiska

Kadiska fournit une expérience utilisateur numérique et une solution de monitoring de la connectivité cloud hybride pour les entreprises et les fournisseurs de services. Kadiska permet à ses clients de comprendre et d'optimiser :

Les performances et l'expérience utilisateur fournies par les services cloud et les applications métier internes pour les employés sur site et à distance.

La connectivité entre les plates-formes cloud d'entreprise, l'infrastructure informatique et les utilisateurs.

L'expérience client pour ses services et applications numériques.

Site Web: Kadiska.com

À propos de SixSq

SixSq est un leader de l'Edge Computing B2B SaaS. L'équipe est basée à Genève, en Suisse, et embrasse les idéaux suisses d'excellence, d'innovation et de précision. Nuvla.io, la plateforme de gestion et la place de marché B2B edge-to-cloud de la société, permet aux clients de déployer une stratégie edge et cloud sécurisée et complète, tout en évitant le verrouillage. Le logiciel NuvlaEdge transforme n'importe quelle plate-forme matérielle x86 ou ARM en un dispositif périphérique intelligent connecté à Nuvla.io pour déployer des applications dans divers secteurs. Le résultat est une solution edge-to-cloud sécurisée, centrée sur les applications, agnostique sur le plan matériel, neutre sur le plan du cloud et native pour les conteneurs.

SixSq fait partie du groupe Ekinops.

Ekinops

Amaury Dugast / Relation presse / Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360 , pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes OneAccess , afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau). Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress et les solutions de Edge-to-Cloud de SixSq.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 26 171 726

Plus d'informations sur www.ekinops.com