Paris, 5 septembre 2022 – Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce la ratification de son adhésion au Pacte mondial des Nations Unies, la plus grande initiative mondiale consacrée au développement durable des entreprises.

Le Pacte mondial des Nations Unies (United Nations Global Compact, UNGC) est une initiative volontaire permettant aux entreprises et aux organisations de participer à la création d'un cadre mondial pour atteindre une croissance durable en faisant preuve d'une gouvernance responsable et créative et en agissant en citoyens éclairés, conscients des enjeux planétaires. Les entreprises et les organisations qui signent l'UNGC s'engagent à respecter et contribuer à la réalisation de dix principes autour de quatre domaines : Droits de l'homme, Normes du travail, Environnement et Lutte contre la corruption.

Droits de l'homme Normes du travail Environnement Lutte contre la corruption Principe 1 : les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux droits de l'homme dans leur sphère d'influence ;



Principe 2 : veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des droits de l'homme. Principe 3 : les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de négociation collective ;



Principe 4 : l'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ;



Principe 5 : l'abolition effective du travail des enfants ;



Principe 6 : l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. Principe 7 : les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant l'environnement ;



Principe 8 : entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement ;



Principe 9 : favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement. Principe 10 : les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin.

Dans le cadre de sa politique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), Ekinops s'engage dans ses activités quotidiennes à être une entreprise responsable vis-à-vis des tiers et de ses employés et à limiter l'impact environnemental de ses activités pour progresser vers des objectifs de développement durable.

Signer l'UNGC démontre la volonté du Groupe Ekinops d'intégrer les principes de l'UNGC dans sa stratégie, sa culture et ses opérations au quotidien, et de les faire progresser dans sa zone d'influence. En adhérant à l'UNGC, Ekinops s'engage à publier annuellement une Communauté de pratique (COP), décrivant les efforts du Groupe pour intégrer ces dix principes.

Didier Brédy, Président - Directeur général d'Ekinops, déclare :

« Quelques mois après la création de son comité ESG, Ekinops poursuit ses efforts en matière de création de valeur durable. Nous sommes fiers d'être signataire de cette déclaration du Pacte Mondial des Nations Unies et de prendre cet engagement. Ekinops jouera son rôle en veillant à s'améliorer aux côtés des autres composantes de notre écosystème ».

