20/06/2022 - 18:00

20 juin 2022 – Ekinops (Euronext Paris – FR0011466069 – EKI), spécialiste de l'accès réseau et de la virtualisation, annonce que sa solution SD-WAN Xpress a passé avec succès les tests de certification pour rejoindre le programme Microsoft 365 Networking Partner. Les entreprises utilisatrices de SD-WAN Xpress bénéficieront désormais d'une qualité d'expérience réseau améliorée qui renforce leur connectivité aux applications Microsoft 365.

« Favoriser la transformation numérique de nos clients est au cœur de notre activité », déclare Sylvain Quartier, Vice-président du marketing et de la stratégie produit Accès chez Ekinops. « L'approfondissement de notre partenariat avec Microsoft signifie que nous permettons aux clients et aux utilisateurs d'obtenir une connectivité optimale à Microsoft 365, localement et directement. »

La solution SD-WAN Xpress, nativement développée depuis un middleware de routage reconnu sur le marché, est particulièrement simple à déployer. Elle se distingue par sa richesse et sa capacité à offrir les fonctions attendues sur tous les équipements Ekinops existants compatibles avec OneOS6, la solution logicielle modulaire d'Ekinops. Les clients accèdent à des services intégrés qui peuvent être activés à distance et à la demande, améliorant ainsi l'automatisation et la programmabilité du réseau.

Avec Ekinops SD-WAN Xpress, les équipes IT des entreprises peuvent facilement identifier les applications utilisées pour élaborer des politiques de gestion du réseau qui améliorent l'expérience utilisateur sans compromettre la sécurité. Cela inclut l'analyse non intrusive et sécurisée du trafic Microsoft 365 (et d'autres services Microsoft) pour obtenir une qualité de service optimisée pour les entreprises.

« Nous sommes ravis d'accueillir Ekinops dans le programme de partenariat réseau de Microsoft 365 », déclare Scott Schnoll, Responsable du marketing produit chez Microsoft. « Ekinops est un partenaire apprécié qui s'attache à aider les entreprises utilisatrices de Microsoft 365 à mettre en œuvre les principes de connectivité réseau de notre solution. Microsoft ne recommande que les solutions des membres du Networking Partner Program pour la connectivité à Microsoft 365. »

La validation au Networking Partner Program s'ajoute à la collaboration croissante entre les deux entreprises, notamment la récente certification Microsoft Teams des solutions SBC (Session Border Controller/ contrôleur de session) d'Ekinops.

Pour en savoir plus sur le partenariat d'Ekinops avec Microsoft ou sur ses solutions SD-WAN, consultez la fiche solution ici : https://www.ekinops.com/products-services/products/compose/sd-wan/sd-wan-xpress

Pour en savoir plus sur le NPP de Microsoft : https://cloudpartners.transform.microsoft.com/m365networkingpartners

A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée., permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360 , pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess , afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données.

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress et les solutions de Edge-to-Cloud de SixSq.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 26 162 922

Plus d'informations sur www.ekinops.com