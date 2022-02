08/02/2022 - 18:00

Paris, 8 février 2022 – EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce les toutes premières commandes et la validation client de sa solution ETSc, la nouvelle plateforme compacte OTN (Optical Transport Network) de sa gamme Ekinops360.

Selon le cabinet Adroit Market Research, le marché des services de longueur d'onde optique devrait presque doubler d'ici 2028 pour atteindre 7 milliards de dollars*. La majorité de cette croissance sera générée par les petites et moyennes entreprises (PME), avec des services inférieurs à 10G. L'OTN constitue la technologie la plus pertinente pour faire face à cette évolution, car elle permet aux fournisseurs de services de partitionner la capacité d'une seule porteuse optique et de la vendre par incréments tarifaires plutôt que d'imposer au client d'acheter une longueur d'onde entière. La technologie OTN permet également aux fournisseurs de services d'augmenter leurs revenus en proposant des accords de qualité de service (Service Level Agreement, SLA) élevés et personnalisés, en utilisant une bande passante dédiée et sécurisée, ainsi qu'un contrôle de la performance pour chaque service.

La nouvelle solution ETSc d'Ekinops exploite cette technologie OTN, en utilisant les dernières avancées en matière de puces de processeur réseau (« chipsets »), pour mettre en œuvre un nouveau modèle de « Transport Optique as a Service » (TaaS) avec toutes les exigences de performance requises pour des services de haute capacité à forte valeur ajoutée. L'OTN rend le TaaS possible en permettant d'adapter la quantité de bande passante utilisée au débit de données du client pour des services de toute taille, du Gigabit Ethernet (1,25 Gbps) au 400GbE, avec des ressources dédiées de bout en bout et un approvisionnement rapide.

L'ETSc offre une capacité de commutation OTN complète avec une évolutivité de 100 Gbps (gigabits par secondes) à 6 Tbps (térabits par secondes) pour répondre aux exigences de tout réseau, de la périphérie jusqu'au cœur. De taille aussi réduite que 1 RU (1 unité de rack, soit 44,45 mm de haut) et avec une faible consommation d'énergie, il peut même être utilisé comme CPE (équipement sur site) pour les services de couche 1. Hautement agile et flexible, l'ETSc peut être aussi bien utilisé pour les déploiements d'infrastructures nouvelles que pour l'optimisation d'infrastructures existantes.

L'ETSc fait actuellement l'objet d'une validation complète par un nouveau client nord-américain, avec une intégration dans un environnement ouvert et multifournisseur contrôlé par SDN (Software-defined networking – réseau défini par logiciel). La nouvelle plateforme compacte ETSc peut également être gérée par Celestis NMS, l'interface de gestion convergée d'Ekinops qui fournit un outil unique pour la gestion de bout en bout des réseaux OTN et WDM Ekinops360.

« Nous avons conçu l'ETSc pour qu'il soit un système flexible, évolutif et à l'épreuve du temps, utilisant des technologies de pointe et pouvant fonctionner dans des environnements de réseaux ouverts , » déclare Vincent Munière, Directeur de la Technologie et de la R&D Groupe chez Ekinops. « Il permettra à Ekinops de s'adresser à de nouveaux clients et à de nouvelles applications que nous ne pouvions pas envisager avec notre seul portefeuille WDM, aidant ainsi Ekinops à atteindre son objectif de triplement de ses revenus du transport optique d'ici fin 2024. »

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

