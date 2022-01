12/01/2022 - 18:00

PARIS, le 12 janvier 2021 – 18h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, publie son chiffre d'affaires annuel au titre de l'exercice 2021, clos le 31 décembre 2021.

En M€ - Normes IFRS

Données non auditées 2020 2021 Variation Variation à périmètre et taux de change constants Chiffre d'affaires 1er trimestre 21,1 23,2 +10% +12% Chiffre d'affaires 2ème trimestre 24,7 27,6 +12% +14% Chiffre d'affaires 3ème trimestre 21,6 24,1 +11% +12% Chiffre d'affaires 4ème trimestre 25,3 28,7 +13% +11% Chiffre d'affaires 12 mois 92,8 103,6 +12% +12%

La société SixSq est consolidée depuis le 1er novembre 2021.

Dépassement des 100 M€ de chiffre d'affaires annuel

Ekinops a clôturé son exercice 2021 sur un solide 4ème trimestre, marqué par une nouvelle croissance organique à deux chiffres de l'activité. Le chiffre d'affaires consolidé du 4ème trimestre ressort ainsi à 28,7 M€, soit une progression de +13% par rapport au 4ème trimestre 2020 (+11% à périmètre et taux de change constants).

Fort d'une activité soutenue tout au long de l'exercice 2021, Ekinops a franchi pour la première fois le seuil des 100 M€, réalisant ainsi un chiffre d'affaires annuel consolidé de 103,6 M€, en progression de +12% (identique à périmètre et taux de change constants).

Croissance de toutes les lignes business, bond de plus de +60% des logiciels et services

Cette évolution est le fruit d'une croissance de toutes les activités du groupe (Transport, Accès et Logiciel), et notamment d'une très bonne dynamique des ventes des solutions de Transport optique sur l'ensemble des zones géographiques.

Fort du succès des offres SDN (Software Defined Networks) et de virtualisation, et de l'apport sur deux mois des activités de SixSq, la part des logiciels et services a continué de s'accroître, représentant désormais plus de 14% du chiffre d'affaires du groupe en 2021 (contre 10% sur l'ensemble de l'exercice 2020). Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le chiffre d'affaires généré par les logiciels et les services a ainsi bondi de plus de +60%, conforme aux ambitions affichées par Ekinops.

Stabilité en France en 2021 et croissance de +18% à l'international, dont +21% aux Etats-Unis

L'année 2021 a été marquée par une croissance dynamique à l'international, qui s'est établie à +18% sur l'exercice, avec une activité soutenue en Amérique du Nord et en EMEA (Europe - hors France - Moyen-Orient et Afrique). La part de l'activité réalisée à l'international s'est ainsi établie à 67% (vs. 63% sur l'ensemble de l'exercice 2020).

L'Amérique du Nord a enregistré un volume d'affaires de 19,1 M€, soit une croissance soutenue de +21% par rapport à l'exercice 2020 (+25% exprimée en dollars US, soit $22.5m). La croissance en Amérique du Nord tire parti d'une nouvelle forte progression des ventes d'équipements de Transport optique mais aussi des solutions d'Accès, qui ont confirmé leur décollage outre-Atlantique en 2021. Ekinops a totalisé 18% de son activité en Amérique du Nord en 2021 (vs. 17% en 2020).

La zone EMEA a totalisé un chiffre d'affaires de 44,6 M€, en croissance de +28%. Cette évolution est le fruit d'une croissance très soutenue des solutions de Transport optique, et toujours solide en Accès. Ekinops a totalisé 43% de son activité en EMEA en 2021 (vs. 37% en 2020). Au sein de cette zone, il convient de noter la forte traction de l'activité en Allemagne, pays qui a fait l'objet d'investissements commerciaux intenses depuis plusieurs semestres. Preuve de ce succès : le 2ème client du Groupe en 2021 est un opérateur allemand qui a déployé les solutions de Transport optique d'Ekinops pour ses infrastructures de fibres à travers le pays.

L'activité en Asie-Pacifique est demeurée fortement pénalisée par les conséquences de la crise sanitaire et s'est inscrite en recul annuel de -28%. Il convient toutefois de noter que le point d'inflexion a été touché sur cette zone, avec une activité en progression de plus de 50% au 2nd semestre par rapport à la première moitié de l'exercice. Ekinops a totalisé 6% de son activité en Asie-Pacifique en 2021 (vs. 9% en 2020).

En France, l'activité est demeurée quasi stable (-0,3%), avec un chiffre d'affaires de 33,8 M€, alors que l'activité était restée soutenue sur l'exercice 2020 (+9%). La France a totalisé 33% de l'activité du groupe en 2021 (vs. 37% en 2020).

Confirmation des objectifs 2021 de marge brute et d'EBITDA

En 2021, Ekinops a pleinement atteint son objectif de progression à deux chiffres de son activité malgré les difficultés persistantes d'approvisionnement pour certains composants électroniques. Ces difficultés n'ont toutefois occasionné que très peu d'impact sur l'activité du groupe grâce à une maîtrise de la chaîne d'approvisionnement, à la répercussion des tensions tarifaires sur les composants sur les prix de vente des équipements, et à l'accroissement de la part des logiciels et services dans le mix activité.

Fort de cette croissance dynamique, Ekinops confirme ses objectifs annuels : une marge brute comprise entre 52% et 56% et une marge d'EBITDA entre 14% et 18%.

Sur le plan de la croissance externe, après l'acquisition de la start-up SixSq, éditeur de logiciels en mode SaaS (Software-as-a-Service) dédiés à l'Edge Computing, Ekinops continue d'explorer d'autres opportunités d'acquisition créatrices de valeur pour l'entreprise.

Ekinops fera part de ses objectifs 2022 à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2021, le 8 mars prochain.

Didier Brédy, Président - Directeur général d'Ekinops, commente :

« 2021 est une nouvelle année de records pour Ekinops : fort d'un 4ème trimestre le plus élevé jamais réalisé, nous dépassons pour la première fois le seuil des 100 M€ de chiffre d'affaires sur un exercice, enregistrant quatre trimestres consécutifs de croissance organique à deux chiffres.

Si toutes nos lignes business sont en croissance en 2021, il convient toutefois de noter le bond des produits de Transport optique, à la fois en Amérique du Nord et en EMEA. Lors du rachat de la technologie OTN en 2019, nous nous étions fixés un objectif de triplement des ventes de produits de Transport optique d'ici à 5 ans. En un peu plus de deux ans nous avons déjà doublé ces ventes, et nous sommes nettement en avance sur cet objectif.

Le fort développement des activités logiciels et services constitue un autre motif de satisfaction en 2021. Ces activités, qui pèsent désormais 14% de notre activité contre 10% en 2020, constituent un facteur d'amélioration de notre rentabilité.

Pour toutes ces raisons, je suis aujourd'hui particulièrement optimiste vis-à-vis de la poursuite d'une croissance soutenue de notre activité en 2022. »

Agenda financier 2022

Date Publication Mardi 8 mars 2022 Résultats annuels 2021 Mardi 12 avril 2022 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 Mercredi 25 mai 2022 Assemblée générale Lundi 11 juillet 2022 Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2022 Jeudi 28 juillet 2022 Résultats semestriels 2022 Mardi 11 octobre 2022 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022 Mercredi 11 janvier 2023 Chiffre d'affaires annuel 2022 Mardi 7 mars 2023 Résultats annuels 2022

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

Contact EKINOPS

Didier Brédy

Président-Directeur général

[email protected] Contact INVESTISSEURS

Mathieu Omnes

Relation investisseurs

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

[email protected] Contact PRESSE

Amaury Dugast

Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

[email protected]

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 25 832 666

Plus d'informations sur www.ekinops.com