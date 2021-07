29/07/2021 - 18:00

PARIS, le 29 juillet 2021 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, publie ses comptes semestriels 2021 (du 30 juin 2021), arrêtés par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 28 juillet 2021. Ces comptes semestriels ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes.

En M€ - Normes IFRS S1 2020 S1 2021 Variation Chiffre d'affaires 45,8 50,8 +11% Marge brute 24,9 27,8 +12% En % 54,3% 54,7% Charges opérationnelles 23,8 25,9 +9% EBITDA 6,5 9,4 +43% En % 14,3% 18,4% Résultat opérationnel courant 1,1 1,9 +81% Résultat opérationnel 1,2 1,8 +48% Résultat net consolidé 0,9 1,6 +75% En % 2,0% 3,2%

Un chiffre d'affaires semestriel record de 50,8 M€, avec notamment une progression de +25% des ventes en dollar en Amérique du Nord

A l'issue du 1er semestre de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires d'Ekinops s'est établi à 50,8 M€ contre 45,8 M€ un an plus tôt, soit une progression de +11% (+13% à taux de change constants). Le groupe enregistre ainsi une croissance à deux chiffres, réalisant à cette occasion le chiffre d'affaires semestriel le plus élevé de son histoire en franchissant pour la première fois la barre des 50 M€ de chiffre d'affaires sur un semestre.

Sur le plan géographique, la période écoulée a notamment été marquée par une forte dynamique de l'activité réalisée en Amérique du Nord et EMEA (hors France). En Amérique du Nord, la croissance s'est élevée à +15% au 1er semestre, portée à +25% exprimée en dollar US. Outre le succès des équipements de Transport optique, les ventes de solutions d'Accès ont quasi doublé dans cette zone au cours de la période, affichant un chiffre d'affaires à 7 chiffres sur le semestre. La zone EMEA, quant à elle, a clôturé le semestre en forte progression de +22%. La France, qui a totalisé 33% de l'activité semestrielle, a enregistré une croissance de +4%, principalement en raison d'un effet de base défavorable.

Taux de marge brute de 54,7%, conforme aux ambitions du groupe

La marge brute semestrielle s'est établie à 27,8 M€, en progression de +12% par rapport à la même période de l'an dernier. Elle a notamment tiré parti du décollage des ventes des solutions d'Accès en Amérique du Nord et de la progression dynamique des activités logiciels et services, qui représentent désormais 12% du chiffre d'affaires (vs. 8% un an plus tôt), sous l'effet du succès des solutions de virtualisation.

La marge brute représente ainsi 54,7% du chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2021. Ce niveau est largement conforme à l'ambition du groupe et se situe dans la borne haute de la fourchette normative visée sur le long terme (52% - 56%).

EBITDA en hausse de +43% et marge d'EBITDA record de 18,4% au 1er semestre 2021

L'EBITDA semestriel ressort à 9,4 M€ contre 6,5 M€ réalisés au 1er semestre 2020, avec une bonne maîtrise des charges opérationnelles (hausse limitée de +9%) tout en menant les investissements nécessaires pour accompagner le développement et la croissance du groupe (+18 nouveaux recrutements nets sur le semestre, principalement pour l'accroissement des équipes R&D).

La marge d'EBITDA marque un nouveau niveau record, à 18,4% contre 14,3% au 1er semestre 2020 et 15,9% sur l'ensemble de l'exercice 2020.

Après comptabilisation des dotations nettes aux amortissements et provisions (5,7 M€ dont 2,9 M€ d'amortissements liés aux technologies et allocation des prix d'acquisition), des charges non décaissables relatives aux paiements en actions (1,2 M€) et des charges patronales qui y sont liées (0,6 M€), le résultat opérationnel courant s'est établi à 1,9 M€ au 1er semestre de 2021, en hausse de +81% par rapport à l'année précédente, représentant 3,7% du chiffre d'affaires. Hors amortissements liés aux actifs intangibles identifiés post allocation des prix d'acquisition, la marge opérationnelle courante ressort à 9,5%.

En l'absence d'autres produits et charges opérationnels significatifs au 1er semestre de 2021 (0,1 M€),

le résultat opérationnel ressort à 1,8 M€ (contre 1,2 M€ en S1 2020).

Après prise en compte du résultat financier de +0,1 M€ (dont 0,3 M€ de gain de change) et d'une charge d'impôt de 0,3 M€, le résultat net semestriel progresse de plus de +75% pour s'établir à 1,6 M€.

Trésorerie nette* de 20,0 M€ au 30 juin 2021

Au titre du 1er semestre de 2021, Ekinops a généré une capacité d'autofinancement de 9,2 M€ contre 6,6 M€ un an auparavant (+38%), conduisant à un cash-flow opérationnel de 4,6 M€ après augmentation du besoin en fonds de roulement qui s'est élevée à 4,3 M€, notamment sous l'impact d'une activité soutenue en fin de semestre et des différents reports de cotisations fiscales et sociales dont le Groupe avait bénéficié dans le cadre des dispositifs gouvernementaux liés à la crise sanitaire en 2020.

Les flux d'investissement (immobilisations et R&D) ont consommé 2,1 M€, stable par rapport à l'année précédente.

Les flux de financement se sont élevés à 5,2 M€, dont 2,3 M€ de remboursements d'emprunts bancaires contre 13,5 M€ de nouveaux emprunts l'an dernier, quand Ekinops avait bénéficié des prêts mis en place par les États pour faire face à la pandémie (PGE en France et PPP aux États-Unis).

Au 30 juin 2021, la trésorerie disponible était ainsi portée à 47,0 M€, pour des emprunts financiers ramenés à 27,0 M€. Ekinops bénéficiait d'une situation financière particulièrement solide et renforcée à l'issue du semestre, avec une trésorerie nette de 20,0 M€ à mi-2021, contre 18,1 M€ à fin 2020.

Au 30 juin 2021, les capitaux propres d'Ekinops s'élevaient à 94,5 M€.

ACTIF - En M€

Normes IFRS 31/12

2020 30/06

2021 PASSIF - En M€

Normes IFRS 31/12

2020 30/06

2021 Actifs non courants 77,6 77,0 Capitaux propres 90,9 94,5 dont Goodwill 28,3 28,4 Emprunts financiers 31,6 27,0 dont Immo. Incorporelles 27,2 25,1 dont emprunts bancaires 21,9 20,8 dont Droits d'utilisation 5,3 5,0 dont dette factoring 7,8 4,8 Actifs courants 41,2 45,8 Dette préfinancement CIR 6,3 6,3 dont Stocks 13,9 14,3 Dettes fournisseurs 12,4 14,1 dont Comptes clients 22,3 25,8 Dettes locatives 5,5 5,2 Disponibilités 49,6 47,0 Autres passifs 21,8 22,6 TOTAL 168,5 169,7 TOTAL 168,5 169,7

Perspectives : relèvement de l'objectif annuel de marge d'EBITDA

Le Groupe a maintenu le cap d'une croissance soutenue à deux chiffres au 1er semestre 2021, surperformant ses marchés et ses principaux concurrents.

Au-delà de ces bons résultats semestriels, qui témoignent de l'adéquation des solutions d'Ekinops aux attentes des opérateurs et de la capacité du Groupe à capter leurs investissements, le semestre a été marqué par un bon niveau de prises de commandes qui laisse augurer la poursuite d'une solide croissance dans les prochains mois en dépit d'une situation sanitaire toujours instable.

Les tensions mondiales persistantes en matière d'approvisionnement pour certains composants électroniques n'occasionnent à ce jour que peu d'impact sur l'activité du Groupe. Cela reste un sujet d'attention et de vigilance pour Ekinops qui a parfaitement su maîtriser sa chaîne d'approvisionnement et faire preuve d'agilité en matière de sourcing et de gestion de ses stocks depuis la fin 2020.

Le Groupe confirme son objectif de croissance à deux chiffres de son activité pour l'exercice 2021.

Sur le plan de la rentabilité, l'objectif annuel de marge brute, un taux compris entre 52% et 56%, a été atteint dans le haut de la fourchette au 1er semestre, et l'objectif annuel d'EBITDA, marge comprise entre 12% et 16%, a été dépassé. Au regard de ces performances et des perspectives favorables du 2nd semestre, Ekinops relève son objectif annuel d'EBITDA, et vise désormais une marge d'EBITDA située entre 14% et 18%.

Fort de sa situation financière nette largement excédentaire, Ekinops reste actif sur le plan de la croissance externe et continue d'explorer toutes les opportunités d'acquisition créatrices de valeur pour l'entreprise.

* Trésorerie nette = trésorerie disponible – dette financière (hors dette bancaire relative au préfinancement du CIR et les dettes locatives IFRS 16)

Agenda financier

Date Publication Mardi 12 octobre 2021 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 Mercredi 12 janvier 2022 Chiffre d'affaires annuel 2021 Mardi 8 mars 2022 Résultats annuels 2021

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

CONTACT EKINOPS

Didier Brédy

Président-Directeur général

[email protected] CONTACT INVESTISSEURS

Mathieu Omnes

Relation investisseurs

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

[email protected] CONTACT PRESSE

Nicolas Bouchez

Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

[email protected]

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 25 727 618

Plus d'informations sur www.ekinops.com

Annexes - Indicateurs alternatifs de performance

EBITDA

Le Groupe a fait le choix de communiquer sur cet agrégat compte tenu de son caractère significatif quant à l'analyse de sa performance financière, mais également au regard des conditions d'acquisition définitives des actions gratuites et stock-options attribuées aux salariés du Groupe.

Ainsi, le Groupe définit son EBITDA comme le résultat opérationnel courant retraité (i) des dotations et reprises d'amortissements et provisions, et (ii) des charges et produits liés aux paiements en actions.