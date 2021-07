15/07/2021 - 07:30

PARIS, le 15 juillet 2021 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce l'obtention d'un financement de 3,6 M€ pour soutenir le développement de son projet NGOpt (Nouvelle Génération d'équipements électroniques pour les réseaux Optiques).

Face à la crise sanitaire et ses conséquences économiques, le Gouvernement a mis en œuvre des dispositifs dans le cadre du plan France Relance. Différentes mesures ont été prises pour soutenir les investissements de l'industrie française et des moyens financiers exceptionnels sont mobilisés.

Dans ce cadre, Ekinops, qui a répondu début 2021 à un appel à projets spécifiquement dédié sur le secteur « industrie électronique », a été notifié de l'obtention d'un financement de 3,6 M€ sous la forme d'une subvention de l'État pour soutenir le développement de son projet NGOpt.

L'objectif de ce projet est de développer une nouvelle génération d'équipements de transport optique haut débit, couplée à un gestionnaire de réseau embarquant de l'intelligence artificielle, afin de réduire la dépendance dans ce secteur vis-à-vis des fournisseurs asiatiques. Le projet NGOpt porté par Ekinops vise ainsi à permettre de renforcer un acteur français dans le domaine du transport optique et de gagner en indépendance et en souveraineté sur la fourniture de réseaux de transport du trafic 5G et au-delà.

Vincent Munière, Directeur de la Technologie et de la R&D du Groupe Ekinops, commente :

« Ce financement arrive à point nommé pour conforter nos ambitions technologiques et asseoir notre légitimité en tant qu'acteur français du secteur des télécommunications avec un ancrage national et européen fort.

Avec ce financement, nous allons pouvoir mettre en œuvre plus rapidement des projets innovants d'envergure pour proposer aux opérateurs et entreprises des solutions de transport optique WDM et OTN conçues et assemblées en France, plus compactes, efficientes au niveau de leur performance énergétique et permettant d'adresser de nouveaux marchés pour Ekinops.

Au-delà, ce financement va également contribuer à notre objectif de triplement de nos ventes de produits de transport optique d'ici à 5 ans, ambition formulée en 2019 lors de l'acquisition de la technologie OTN. Avec une progression de +26% sur cette activité au 1er semestre 2021 et plus de 10 M€ de chiffre d'affaires en transport optique en un seul trimestre réalisé pour la première fois au 2ème trimestre 2021, nous sommes sur la bonne voie ! »

