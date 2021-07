05/07/2021 - 18:40

PARIS, le 5 juillet 2021 - Au titre du contrat de liquidité confié par EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications, à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 11 657

Solde en espèces du compte de liquidité : 147 414,02€

Au cours du premier semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 219 297 titres 1 482 839,66 € 2232 transactions VENTE 211 667 titres 1 437 985,02 € 2222 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 4 027

Solde en espèces du compte de liquidité : 42 268,66 €

Depuis le 31 décembre 2020, il a été procédé à :

Un apport complémentaire de 150 000,00 € (en date du 06/04/2021).

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces du compte de liquidité : 100 000,00 €

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation e et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

