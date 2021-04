20/04/2021 - 18:00

20 avril 2021 – EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, et IEC Telecom Group, fournisseur mondial de solutions de communication, présentent la solution plug-and-play portable OneGate Compact qui fournit des fonctions de communication essentielles pour des applications terrestres et maritimes.

OneGate Compact a été conçu pour fonctionner dans des espaces restreints et rediriger de manière transparente la bande passante disponible pour les applications essentielles afin de garantir le bon fonctionnement des communications critiques en toutes circonstances. La solution hybride, satellite et GSM, assure également la continuité des opérations gouvernementales et commerciales dans les zones rurales, telles la connection des véhicules de premiers secours, l'assistance télémédicale pour les médecins dans des régions isolées, ou des bureaux mobiles pour des services publics (banque en ligne, téléformation, etc.).

Construit sur la plateforme ouverte de virtualisation (OVP, Open Virtualization Platform) d'Ekinops, OneGate Compact fournit des capacités essentielles de numérisation et d'optimisation du réseau pour des équipes intervenant dans des zones où les infrastructures peuvent être instables, telles que les équipes d'interventions ou les flottes maritimes de petite et moyenne taille. Fonctionnant dans un environnement numérique, OneGate Compact est dotée d'une solution d'optimisation de la bande passante et d'outils de filtrage avancés pour offrir une expérience de type VSAT (Very Small Aperture Terminal - Technique de communication bidirectionnelle par satellite) sur un terminal MSS (Mobile Satellite Services). Ensemble, ces technologies permettent une connectivité totale dans les zones les plus inaccessibles tout en réduisant les besoins en personnel et les mises à jour du matériel sur place.

« Offrir une numérisation fiable et abordable aux secteurs de niche mal desservis est au cœur de notre mission », explique Nabil Ben Soussia, vice-président, Maritime, du groupe IEC Telecom. « Après le succès du premier système de gestion de réseau OneGate, nous nous sommes à nouveau associés à Ekinops pour fournir cette version compacte et portable conçue pour rendre les services numériques accessibles à un éventail encore plus large de clients travaillant dans des régions isolées. Qu'un navire soit coincé au milieu d'une tempête ou qu'une équipe de sauvetage mobile soit en mission dans une zone sans infrastructures de communication, OneGate Compact maintiendra les connexions et protégera les opérations essentielles. »

Le fonctionnement sur la plateforme ouverte de virtualisation (OVP) d'Ekinops permet la création de services WAN (Wide Area Network - réseau étendu) hybrides à valeur ajoutée, y compris la visioconférence, la maintenance à distance, la télémédecine et le transfert sécurisé de fichiers. La solution a été particulièrement bien accueillie par le secteur offshore. Les opérateurs de navires de soutien offshore indiquent que la virtualisation des services de télécommunication offerts par OneGate Compact les a aidés à améliorer les performances de leurs flottes et a considérablement accru la visibilité des opérations maritimes sur les sites de forage isolés.

Frank Dedobbeleer, vice-président des ventes Groupe EMEA et APAC chez Ekinops, déclare: « Nous sommes ravis d'avoir développé notre partenariat de longue date avec IEC Telecom pour offrir de nouveau une solution novatrice. OneGate Compact est une véritable extension du portefeuille d'IEC Telecom, lui permettant de doter certaines des régions les plus reculées du monde d'une couverture mondiale fiable, et de s'adresser à un plus grand nombre de petits navires pour lesquels chaque centimètre occupé est précieux. Notre technologie de virtualisation se trouve au cœur de la solution, permettant une connectivité transparente et prête à l'utilisation et rendant les services numériques disponible à une nouvelle catégorie d'utilisateurs. »

La plateforme OneAccess OVP d'Ekinops a permis de concevoir OneGate Compact comme une solution agile qui peut être mise à jour et améliorée sans qu'il ne soit nécessaire de remplacer le matériel. OneGate Compact est compatible avec les exigences de tous les principaux opérateurs de satellites.

Plus d'informations sont disponibles sur le site internet d'Ekinops.

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la colution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer sur les 4 continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Plus d'informations sur www.ekinops.com