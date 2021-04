12/04/2021 - 18:00

PARIS, le 12 avril 2021 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1er trimestre de l'exercice 2021 (1er janvier - 31 mars 2021).

En M€ - Normes IFRS - Données non auditées 2020 2021 Variation Variation à taux de change constants Chiffre d'affaires 1er trimestre 21,1 23,2 10% 12%

Croissance « double digit » au 1er trimestre 2021

Au 1er trimestre de son exercice 2021, Ekinops a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 23,2 M€, en progression soutenue de +10% par rapport au 1er trimestre 2020. A taux de change constants, le chiffre d'affaires ressort en croissance organique de +12% sur le trimestre.

Après une année 2020 stable en termes d'activité, qui constituait une excellente performance relative au regard du contexte de marché, le groupe renoue ainsi, dès le 1er trimestre 2021, avec un rythme de croissance à deux chiffres, conforme à ses ambitions sur le long terme.

Forte progression de l'activité en France et aux Etats-Unis

La France et les Etats-Unis ont constitué les principales zones de croissance au 1er trimestre 2021.

Sur son marché domestique, Ekinops a ainsi enregistré une croissance trimestrielle très dynamique de +31%, qui témoigne du renforcement du groupe auprès de ses clients historiques et du succès croissant des nouvelles solutions.

Aux Etats-Unis, la croissance s'est élevée à +7% au 1er trimestre, portée à +17% exprimée en dollar. Après un 2nd semestre 2020 pénalisé par la crise sanitaire, la zone connaît ainsi un net rebond, en particulier pour les solutions de Transport optique.

La zone EMEA (Europe - hors France - Moyen-Orient et Afrique) a pour sa part enregistré une activité stable (0%) au 1er trimestre.

Enfin, l'Asie - Pacifique demeure en recul marqué sur la période (-27%), dans le sillage de l'exercice 2020

(-24%), mais devrait connaître une inversion de tendance dans le courant de l'année.

Au 1er trimestre 2021, l'international représente 60% du chiffre d'affaires du Groupe (vs. 63% sur l'ensemble de l'exercice 2020) : 42% pour la zone EMEA, 14% pour les Etats-Unis et 4% pour la zone APAC. La France a totalisé 40% de l'activité du trimestre.

Perspectives : croissance à deux chiffres désormais visée en 2021

En dépit du prolongement de la crise sanitaire, la performance du 1er trimestre 2021 met en lumière la capacité du groupe à capter les investissements des opérateurs, qui réaugmentent progressivement.

Les tensions en matière d'approvisionnement pour certains composants électroniques restent susceptibles de freiner la production d'équipements au niveau mondial au cours des prochains mois, et pourraient occasionner des reports de livraison sur le 2nd semestre pour l'ensemble des équipementiers.

Toutefois, fort de ce très bon début d'exercice et de la maîtrise de sa chaîne d'approvisionnement, Ekinops est aujourd'hui plus confiant pour la suite de l'exercice et est donc désormais en mesure d'annoncer un objectif de croissance à deux chiffres de son activité en 2021.

Pour rappel, le Groupe s'est également fixé comme objectifs en 2021 une marge brute comprise entre 52% et 56% et une marge d'EBITDA entre 12% et 16%.

Parallèlement, Ekinops continue d'explorer toutes les opportunités de croissance externe créatrices de valeur pour l'entreprise.

Didier Brédy, Président - Directeur général d'Ekinops, déclare :

« Après les perturbations de l'année 2020, renouer avec une croissance à deux chiffres de notre activité dès le 1er trimestre 2021 témoigne d'une très solide performance du groupe.

Le renforcement de nos positions auprès de nos clients historiques en France illustre la capacité de l'entreprise à prendre des parts de marché dans un environnement qui reste compliqué et très compétitif. Nous continuons d'enregistrer des succès commerciaux majeurs, à l'image de celui annoncé la semaine dernière en Amérique du Nord auprès d'un premier opérateur Tier 1 outre-Atlantique qui a sélectionné nos solutions virtualisées. Ce sont les premiers fruits tant attendus de nos investissements et de notre détermination à pénétrer de gros opérateurs nord-américains.

Ce bon début d'année et la détente progressive de la demande sur le marché, que nous percevons pour nos solutions haut de gamme, nous rendent désormais plus optimiste pour la suite de l'exercice et dans notre capacité à délivrer une croissance soutenue, à deux chiffres, en 2021. »

Agenda financier 2021

