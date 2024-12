Communiqué de la société EEKEM GROUP du 17/12/2024 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE RELATIF A LA MISE À DISPOSITION DE LA NOTE D'INFORMATION ET DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES D'EEKEM GROUP DANS LE CADRE DE L'OPAS VISANT LES ACTIONS D'UTI GROUP

17/12/2024 - 13:15







Le présent communiqué est établi et diffusé par l'Initiateur conformément aux dispositions des articles 231-27 3° et 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF »).



En application de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l'article 231-26 de son règlement général, l'AMF a, en application de sa décision de conformité de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la Société (l' « Offre ») en date du 16 décembre 2024, apposé le visa n° 24-520 sur la sur la note d'information établie par l'Initiateur dans le cadre de l'Offre (la « Note d'Information »).



AVIS IMPORTANT

Conformément aux dispositions de l'article L. 433-4 II du Code monétaire et financier et des articles 237-1 et suivants du règlement général AMF, dans le cas où à l'issue de l'Offre, le nombre d'actions de la société UTI Group non présentées à l'Offre par les actionnaires minoritaires (à l'exception des actions auto-détenues par UTI Group) ne représenterait pas plus de 10% du capital et des droits de vote de UTI Group, EEKEM Group a l'intention de demander à l'AMF la mise en œuvre, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'Offre, d'une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions UTI Group non présentées à l'Offre (autres que les actions auto-détenues par UTI Group) moyennant une indemnisation égale au prix de l'Offre par action UTI Group, nette de tous frais.

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de EEKEM Group (le « Document Autres Informations ») ont été déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public le 16 décembre 2024.

Le Projet de Note d'Information visée par l'AMF et le Document Autres Informations sont disponibles sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et peuvet être obtenus sans frais auprès de EEKEM Group (20, boulevard Eugène Deruelle, le Britannia – 69003 Lyon) et Société Générale (GLBA/IBD/ECM/SEG, 75886 Paris Cedex 18).

Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF publiera un avis d'ouverture, et Euronext Paris publiera un avis annonçant les modalités et le calendrier de l'Offre.

Il est rappelé que l'Offre sera ouverte pour une période de 20 jours de négociation.