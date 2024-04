24/04/2024 - 18:10

Chiffre d'affaires consolidé : 11,7M€, multiplié par 2,7

EBITDA[1] : 1,2M€, multiplié par 2,5

Consolidé, en M€ 31/12/2023 31/12/2022[2] Evolution Chiffre d'affaires consolidé 11,7 4,3 171% EBITDA 1,2 0,5 152% Marge d'EBITDA (%) 10% 10% - Résultat d'exploitation 0,8 0,4 105% Résultat net consolidé 0,1 -0,4 - Trésorerie brute 5,6 3,9 +1,7 M€

Eduform'Action (MLEFA), groupe entrepreneurial et nouvel acteur de référence sur le marché de la formation initiale et de la formation professionnelle, publie ses résultats pour son 2ème exercice d'activité clos au 31 décembre 2023. Le groupe génère une croissance forte et une marge d'EBITDA de 10%, après avoir intégré avec succès plusieurs opérations de croissance externe. Désormais présent sur plus d'une dizaine de sites à travers le territoire, Eduform'Action poursuit sa stratégie de développement alliant croissance organique et croissance externe avec une gestion rigoureuse et le déploiement de parcours de formation qui correspondent parfaitement aux attentes du marché.

Chiffre d'affaires annuel consolidé de 11,7 M€, en croissance de 171%

Le groupe Eduform'Action annonce un chiffre d'affaires annuel consolidé de 11,7 M€ au 31 décembre 2023, en hausse de 171% par rapport l'exercice précédent. Le périmètre de consolidation du groupe intègre, à partir du 1er mai 2023, l'activité de S.E.M.E.V (pôle « Santé & Sécurité ») dont il est devenu actionnaire majoritaire. L'exercice comprend par ailleurs en année pleine les activités du groupe Sofis (pôle « Santé & Sécurité »), de EMHa et Projexia (pôle « Impact & Energie), entités acquises au cours du second semestre 2022.

Conformément à sa stratégie qui vise à développer la formation à travers les territoires, le chiffre d'affaires annuel du groupe se répartit régionalement : Ile-de-France : 38%, région sud (AURA, PACA, Occitanie) : 33%, régions Grand Ouest et Nouvelle Aquitaine : 19%, régions Grand Est et Hauts-de-France : 10%.

Eduform'Action a constitué sur cet exercice un socle solide et efficient pour assurer la croissance future à travers la création de nouvelles offres de formation, des recrutements à des fonctions clés (ingénierie pédagogique, développement commercial) et la mise en place de nouveaux process.

Le groupe forme désormais 57 000 apprenants par an, délivre plus de 840 000 heures de formation, s'appuie sur un réseau de près de 800 formateurs partenaires, et s'est également renforcé avec la création de deux postes aux fonctions transversales de direction financière et direction du développement appel d'offres.

EBITDA consolidé de 1,2 M€, en hausse de 152%

Eduform'Action génère un EBITDA en progression de 152% à 1,2 M€ au 31 décembre 2023, soit une marge opérationnelle de 10%.

Le résultat d'exploitation double à 0,8 M€ comparativement à un résultat d'exploitation de

0,4 M€ sur l'exercice précédent.

Après un résultat financier de -1,2 M€ et un résultat exceptionnel de -0,1 M€, le résultat net consolidé ressort à 0,1 M€ au 31 décembre 2023 comparativement à une perte de -0,4 M€ sur l'exercice précédent.

Bilan renforcé sur l'exercice - Trésorerie brute de 5,6 M€

Eduform'Action affiche des capitaux propres consolidés en hausse à 6,9 M€ au 31 décembre 2023 (2022 : 5,7 M€).

L'endettement financier du Groupe est en recul à 2,9 M€ (2022 : 3,4 M€) et la trésorerie brute atteint 5,6 M€ (2022 : 3,9 M€).

Poursuite de l'expansion du Groupe, par croissance organique et croissance externe

La mission du groupe Eduform'Action est de contribuer, à l'échelle nationale, à l'essor économique en favorisant l'employabilité des individus aujourd'hui et en formant les talents de demain.

Eduform'Action a construit en deux ans un nouvel acteur référent sur le marché de la formation initiale et de la formation professionnelle. Son réseau national d'écoles, de CFA et d'organismes de formation se concentre sur la création d'actions de formation en prise directe avec les besoins du marché de l'emploi actuels et à venir dans les domaines de Santé & Sécurité, Digital & Tech, Impact & Énergie, pour le compte de clients majoritairement grands comptes privés et publics. Le groupe a récemment lancé la marque Innov8Learn qui propose des actions de formation courtes dédiées à la cybersécurité, à l'intelligence artificielle, à la communication digitale et à la responsabilité sociale et environnementale pour les entreprises.

La stratégie de développement d'Eduform'Action associe croissance organique forte et croissance externe sélective, en restant centrée sur les domaines d'intervention actuels du groupe.

Détenteur du Label Ecovadis, Eduform'Action croît par ailleurs dans une démarche responsable et lancera son premier bilan carbone courant 2024.

« Notre groupe clôture l'exercice 2023 sur des performances solides, après avoir intégré avec succès huit entités en 18 mois. Nous avons déployé de nouvelles offres de formation en tenant compte des nouvelles modalités pédagogiques, renforcé nos capacités de développement commercial tout en veillant à préserver la rentabilité du groupe. Je salue l'engagement et la réactivité des équipes qui ont mené ces évolutions sur le terrain ; Eduform'Action profite aujourd'hui de structures agiles, tournées vers le développement du portefeuille clients et la croissance sur un marché de la formation aux besoins constants ». - Cécile Béziat, Directrice Générale Déléguée d'Eduform'Action.

A propos du Groupe EDUFORM'ACTION - https://www.eduformaction.fr/

Fondé en janvier 2022, le Groupe EDUFORM'ACTION a pour ambition de « contribuer à l'essor économique, à l'échelle nationale, en favorisant l'employabilité des individus aujourd'hui et en formant les talents de demain. » Le groupe a la volonté de permettre à chacun de développer des compétences à forte employabilité et de décentraliser la connaissance grâce à des parcours d'apprentissage innovants. Il accompagne tout profil d'apprenant, jeune, salarié, demandeur d'emploi ou personne en situation de handicap, et se consacre en priorité aux secteurs les plus sous tension (Santé & Sécurité, Digital & Tech, Impact & Energie).

Ambitieux et en fort développement, le Groupe EDUFORM'ACTION est coté sur Euronext Access Paris, mnémonique: MLEFA, code ISIN : FR0010882886 (éligibilité PEA).

Contact média : Ségolène de Saint Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – 33(0)6 16 40 90 73

[1] EBITDA = résultat d'exploitation consolidé intégrant le crédit d'impôt recherche et retraité des dotations aux amortissements et hors charges liées au plan d'actions gratuites reclassées en résultat exceptionnel

[2] CA proforma 2022 : 8,8M€, multiplié par 1,3 - EBITDA proforma 2022 : 0,9M€, multiplié par 1,3.