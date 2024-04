24/04/2024 - 19:40

Eduform'Action annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son rapport financier pour l'exercice clos au 31 décembre 2023.

Le rapport peut être consulté et téléchargé sur le site internet du Groupe en rubrique : Investisseurs - Eduformaction .²

A propos du Groupe EDUFORM'ACTION - https://www.eduformaction.fr/

Fondé en janvier 2022, le Groupe EDUFORM'ACTION a pour ambition de « contribuer à l'essor économique, à l'échelle nationale, en favorisant l'employabilité des individus aujourd'hui et en formant les talents de demain. » Le groupe a la volonté de permettre à chacun de développer des compétences à forte employabilité et de décentraliser la connaissance grâce à des parcours d'apprentissage innovants. Il accompagne tout profil d'apprenant, jeune, salarié, demandeur d'emploi ou personne en situation de handicap, et se consacre en priorité aux secteurs les plus sous tension (Santé & Sécurité, Digital & Tech, Impact & Energie).

Ambitieux et en fort développement, le Groupe EDUFORM'ACTION est coté sur Euronext Access Paris, mnémonique: MLEFA, code ISIN : FR0010882886 (éligibilité PEA).

Contact média :

Ségolène de Saint Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – 33(0)6 16 40 90 73