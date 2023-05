17/05/2023 - 17:40

Eduform'Action (MLEFA), groupe entrepreneurial en développement sur le marché de la formation initiale et de la formation professionnelle, poursuit son programme de développement et annonce qu'il va devenir l'actionnaire majoritaire de la société SEMEV, détentrice notamment de l'école d'ostéopathie OSTEOBIO, la plus ancienne école de France en formation initiale, créée en 1988. Le groupe a exercé la promesse de vente qui porte sur environ 22% du capital de la SEMEV, pour moitié par acquisition et pour moitié par apport en nature sur la base d'un prix par action EDUFORM'ACTION de 0,87 €.

Fondée il y a 34 ans, OSTEOBIO est une marque de la SARL SEMEV et est reconnue comme établissement supérieur privé par le ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et dispose de l'agrément du ministère des solidarités et de la santé ainsi que de la certification Qualiopi.

La SEMEV propose, via OSTEOBIO, des parcours de formation initiale (5 ans d'études), et par le biais de son autre organisme de formation SANTESTIM, des actions de formation continue, ainsi qu'un catalogue de formations dédiées aux professionnels de la santé, du soin et de la performance. Elle s'appuie sur un corps enseignant de plus de 80 professeurs, dont la grande majorité sont des praticiens de santé encore en activité professionnelle et donne priorité à l'adéquation des compétences des diplômés avec les besoins du monde professionnel.

« Après déjà plusieurs mois d'étroite collaboration avec la SEMEV, nous sommes ravis de marquer encore plus fortement notre engagement auprès de ses dirigeants et de leurs équipes. OSTEOBIO a développé un positionnement exceptionnel dans le domaine de l'ostéopathie ; ses activités se déploient en parfaite cohérence avec la stratégie de notre groupe et son pôle Santé et Sécurité. » - Cécile Béziat, Directrice Générale Déléguée du Groupe EDUFORM'ACTION.

« Pour faire face aux défis qui sont les nôtres, non seulement dans le domaine de l'enseignement supérieur mais aussi, plus largement, dans le monde de la santé, OSTEOBIO avait besoin d'un vrai partenaire et d'un souffle nouveau. Nous avons trouvé en EDUFORM'ACTION l'associé nous permettant de viser plus haut, de bénéficier de réelles synergies et de développer notre ambitieux projet pédagogique. » - David Dessauge, Directeur d'OSTEOBIO et Gérant de la SEMEV.

Actuellement détenteur d'environ 43% du capital de la SEMEV, le Groupe EDUFORM'ACTION va accroître sa participation à plus de 65% du capital à la suite de l'exercice de la promesse de vente qui porte sur environ 22% du capital et un prix total de 749 639,32 €.

Cette opération sera réalisée pour moitié par acquisition et pour moitié par apport en nature dans le cadre d'une Assemblée Générale qui sera convoquée dans les prochains mois et sur la base d'un prix par action EDUFORM'ACTION de 0,87€.

A propos du Groupe EDUFORM'ACTION - https://www.eduformaction.fr/

Fondé fin 2021, le Groupe EDUFORM'ACTION a pour signature : « Des formations d'avenir pour une employabilité au cœur des territoires ». Le groupe a la volonté d'apporter la formation à ceux qui n'y ont pas accès et de permettre ainsi au plus grand nombre de trouver un emploi à proximité. Il accompagne tout profil d'apprenant, jeune ou déjà expérimenté, et se consacre en priorité aux secteurs les plus sous tension (santé, digital/tech, impact/énergie, …).

Ambitieux et en fort développement, le Groupe EDUFORM'ACTION est coté sur Euronext Access Paris, mnémonique : MLEFA, code ISIN : FR0010882886 (éligibilité PEA).

A propos de la SEMEV et d'OSTEOBIO - https://www.osteobio.net

Créée en 1988 par un groupe de praticiens en médecines manuelles, OSTEOBIO s'est dès le départ orientée vers la formation d'ostéopathes en cursus long post-baccalauréat. Elle se veut "une école sérieuse, moderne et conviviale", de telle sorte que son projet pédagogique repose sur deux piliers essentiels : l'intégration au monde de la santé et à l'offre de soins d'une part, l'individualisation des parcours d'autre part. Ses activités de R&D, ses nombreux partenariats en France et à l'étranger et ses liens puissants avec le monde hospitalo-universitaire sont autant d'atouts pour la formation de futurs ostéopathes dignes du monde de la santé.

En 2022, la SEMEV, qui détient l'enseigne OSTEOBIO, a créé une seconde marque, SANTESTIM, pour distinguer ses activités de formation initiale et continue.

SEMEV - SIREN N° 348 487 570 - NDA N° 11940652194

Contact média :

Ségolène de Saint Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – 33(0)6 16 40 90 73