Le groupe EDUFORM'ACTION réalise une année très profitable :

Chiffre d'affaires proforma : 8,8 M€

EBITDA proforma : 0,9 M€ (1)

Marge d'EBITDA : 10%

EDUFORM'ACTION (MLEFA), groupe entrepreneurial en développement sur le marché de la formation initiale et de la formation continue, publie les résultats de son premier exercice d'activité clos au 31 décembre 2022. Conformément à la stratégie annoncée lors de sa création, le Groupe a réalisé plusieurs acquisitions sur l'exercice. En proforma, le Groupe atteint près de 9 M€ de chiffre d'affaires annuel et 10% de marge d'EBITDA au 31 décembre 2022. EDUFORM'ACTION poursuit un développement actif en privilégiant la croissance externe, tout en assurant une croissance organique rentable.

en M€ 2022.2 Chiffre d'affaires 8,8 EBITDA(1) 0,9 Taux de Marge 10% Trésorerie brute 3,9

Eduform'Action a réalisé un chiffre d'affaires proforma de 8,8 M€ au 31 décembre 2022, intégrant en année pleine les activités du groupe Sofis (Sofis, Forsim, Ifcoss, Mediaprev) et des sociétés EMHa, Projexia, Next Campus acquis durant l'exercice. L'EBITDA proforma du Groupe s'établit à 0,9 M€, soit une marge d'EBITDA de 10%.

En consolidé, le chiffre d'affaires annuel d'Eduform'Action ressort à 4,3 M€, comprenant les activités du groupe Sofis et de l'EMHA sur 6 mois (2), de Projexia sur 4 mois (3) et de Next Campus sur 4 mois (4). Le Groupe génère un EBITDA consolidé de 0,46 M€ et un résultat opérationnel courant consolidé de 0,41 M€. Après un résultat exceptionnel de (0,36) M€ et une charge d'impôt à hauteur de 0,41 M€, le résultat net part du Groupe s'établit à (0,37) M€.

Un bilan solide

Eduform'Action affiche un bilan solide au 31 décembre 2022 avec des capitaux propres consolidés de 5,71 M€, un endettement financier de 3,38 M€ et 3,87 M€ de trésorerie.

Une stratégie de prise de parts de marché par croissance externe, en vue de constituer un leader de la formation en France

Eduform'Action est un groupe nouvellement créé sur la base d'un projet de consolidation du secteur de la formation, fortement atomisé. Eduform'Action se développe par l'agrégation d'acteurs de qualité fortement reconnus dans leurs secteurs respectifs.

Le Groupe a formé plus de 50 000 apprenants en 2022 partout en France via ses structures réparties en trois principaux domaines de formation : « Santé & Services » (Sofis, Forsim, Ifcoss, Mediaprev), « Digital & Technologies » (Next Campus via notamment l'« Entrepreneur Booster Programme »), « Impact & énergie » (EMHa, Projexia et le partenariat « Académie de la Transition Energétique »).

EDUFORM'ACTION se donne pour mission :

De former des apprenants selon l'évolution de la société et des métiers de demain en développant les compétences « du futur » ;

D'accompagner les enjeux de croissance des entreprises, au travers de partenariats, dans leurs besoins de formation continue auprès de leurs salariés (upskill et reskill) ;

D'enrichir l'offre éducative et proposer aux apprenants une excellence pédagogique et des modalités d'apprentissage augmentées ;

De réinsérer, par la formation, les personnes très éloignées de l'emploi telles que les demandeurs d'emploi et les personnes en situation de handicap.

En synthèse, le groupe conçoit et déploie des formations innovantes, dédiées à tous profils d'apprenants (étudiants, demandeurs d'emploi, actifs, personnes en situation de handicap, personnes en reconversion) avec la volonté de développer les compétences et l'employabilité sur l'ensemble du territoire.

Ambitions et perspectives 2023

Eduform'action poursuit sa démarche de consolidation du secteur pour créer un acteur leader de la formation en France, tout en pilotant la croissance organique et en assurant la rentabilité du Groupe, grâce à l'optimisation et à l'intégration renforcée des différentes acquisitions.

Le 1er trimestre 2023 a été marqué par la prise d'une participation majoritaire au capital de Doceo Formation, spécialiste de l'accompagnement, de la promotion et de la formation des formateurs est un organisme de formation novateur qui met le digital au service de l'humain. Par ailleurs Doceo Formation a lancé son centre de formation des apprentis : Paris CFA CDG, et propose 3 BTS depuis octobre 2022. Les activités développées par Doceo Formation présentent de multiples synergies avec les entités du groupe EDUFORM'ACTION.

« Nous sommes pleinement satisfaits de cette première année d'activité du Groupe, tout à fait conforme au plan de développement que nous nous sommes fixés alors que le cap des 50 000 apprenants formés a été franchi. La confiance témoignée par les dirigeants et managers qui nous ont rejoints est une grande marque de satisfaction. Leurs différentes structures partagent une même vision au sein du Groupe, capitalisent sur leurs complémentarités et devraient démultiplier leurs capacités de croissance organique. Eduform'Action se positionne sur un marché porteur, où les enjeux de compétences, de création de parcours tremplins d'employabilité et d'impact social sont majeurs pour le tissu économique et social à long terme. Nous sommes totalement mobilisés dans le projet ambitieux de créer un acteur référent de la formation, grâce à de solides atouts, notamment une véritable expertise et un marché propice au regroupement. » – Cécile Béziat, Directrice Générale Déléguée du Groupe Eduform'Action.

A propos du Groupe EDUFORM'ACTION - https://www.eduformaction.fr/

Fondé fin 2021, le Groupe Eduform'Action a pour signature : « Des formations d'avenir pour une employabilité au cœur des territoires ». Le groupe a la volonté d'apporter la formation à ceux qui n'y ont pas accès et de permettre ainsi au plus grand nombre de trouver un emploi à proximité. Il accompagne tout profil d'apprenant, jeune ou déjà expérimenté, et se consacre en priorité aux secteurs les plus sous tension (santé, digital/tech, impact/énergie, …).

Ambitieux et en fort développement, le Groupe Eduform'Action est coté sur Euronext Access Paris, mnémonique : MLEFA, code ISIN : FR0010882886 (éligibilité PEA).

