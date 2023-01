31/01/2023 - 17:45

Eduform'Action (MLEFA), groupe entrepreneurial en développement sur le marché de la formation initiale et de la formation professionnelle, poursuit son programme de développement et annonce devenir l'actionnaire majoritaire de Doceo Formation suite à sa participation à une augmentation de capital. Les fondateurs de Doceo Formation conservent une participation dans cette dernière et continueront à accompagner son développement au sein du nouvel ensemble.

Doceo Formation, spécialiste de l'accompagnement, de la promotion et de la formation des formateurs est un organisme de formation novateur qui met le digital au service de l'humain.

Co-fondé en février 2021, Doceo Formation croît avec succès autour de quatre pôles d'activité :

> Une plateforme digitale : www.doceo-formation.com et son application mobile gratuite, qui référence 12 000 formateurs et plus de 1 500 compétences afin d'accompagner les entreprises, les centres de formation et les écoles dans le développement des compétences. Cette activité connecte aujourd'hui plus de 500 entreprises partenaires à travers la France et des formateurs indépendants souhaitant accroître leur visibilité, mettre en avant leurs expertises et gagner de nouveaux marchés.

> Un programme de reconversion professionnelle 100% en ligne et certifiant, permettant la formation de nouveaux formateurs pour répondre aux secteurs de formation sous tension.

> Un Centre de Formation des Apprentis en propre, le Paris CFA CDG, à l'initiative du lancement de trois BTS depuis octobre 2022 : comptabilité & gestion, négociation & digitalisation de la Relation client, gestion des transports & logistique associée.

> Un pôle de développement des solutions numériques et d'applications métiers à destination des centres de formation telles que DoceoSign, l'application d'émargements électronique la plus performante et la moins chère du marché.

Les activités développées par Doceo Formation présentent de multiples synergies avec les entités du Groupe Eduform‘Action, que ce soit pour la recherche ou la formation de formateurs, pour fluidifier le déploiement des formations à travers le territoire, diversifier les apprentissages et diplômes proposés ou accompagner les centres de formation dans leur digitalisation.

« Nous sommes ravis de ce rapprochement qui s'inscrit dans la logique d'une entreprise de croissance telle que Doceo Formation. Après deux ans d'existence, nous avons besoin d'accélérer sur tous nos différents services. Bénéficier de la force et de l'expertise d'Eduform'Action va nous permettre de continuer à gagner des parts de marché rapidement ». – Julien Murzyn – Président de Doceo Formation.

« Doceo Formation a développé en deux ans un réseau solide et une profonde expertise du digital appliqué au marché de la formation. Le savoir-faire de cet organisme de formation vient parfaitement compléter les compétences du groupe. En étroite collaboration avec leurs équipes, nous allons non seulement accélérer le déploiement de nos activités mais également enrichir notre offre, nous appuyer sur les technologies d'une façon encore plus poussée au profit de nos apprenants et clients ». – Cécile Béziat, Directrice Générale du Groupe Eduform'Action.

A propos du Groupe Eduform'Action - https://www.eduformaction.fr/

Fondé fin 2021, le Groupe Eduform'Action a pour signature : « Des formations d'avenir pour une employabilité au cœur des territoires ». Le groupe a la volonté d'apporter la formation à ceux qui n'y ont pas accès et de permettre ainsi au plus grand nombre de trouver un emploi à proximité. Il accompagne tout profil d'apprenant, jeune ou déjà expérimenté, et se consacre en priorité aux secteurs les plus sous tension (santé, digital/tech, impact, énergie, …).

Ambitieux et en fort développement, le Groupe Eduform'Action est coté sur Euronext Access Paris, mnémonique : MLEFA, code ISIN : FR0010882886 (éligibilité PEA).

Contact média : Ségolène de Saint Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – 33(0)6 16 40 90 73