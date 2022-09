26/09/2022 - 10:50

Eduform'Action (MLEFA), groupe entrepreneurial en forte croissance sur le marché de la formation initiale et de la formation professionnelle, fait preuve de succès dans ses premiers mois de développement et dresse le bilan de ses activités. En cette rentrée, le groupe se structure et poursuit sa stratégie en privilégiant les opérations de croissance externe sur le marché porteur de la formation.

Succès des premiers développements

Conformément à la stratégie annoncée lors de sa création fin 2021, Eduform'Action croît rapidement sur le marché de la formation avec la réalisation de plusieurs opérations de croissance externe et de premiers développements organiques. Le groupe couvre désormais un éventail de secteurs clés qu'il structure en 3 principaux domaines de formation :

>> Santé & Services : via les entités du groupe Sofis (Sofis, Forsim, Ifcoss, Mediaprev - 56), spécialisées dans la santé et la prévention des risques professionnels, et les activités d'Ostéobio (école d'ostéopathie la plus ancienne en formation initiale - 94).

>> Digital & Technologies : via la création de programmes de formation diplômants (Master “Digital Content Manager” / Bachelor “Business Developer et Digital Marketing B2B”) véritables académies d'entreprises et en mars 2022 le lancement de « l'Entrepreneur Booster Programme » (plateforme 100% en ligne avec BPI France pour partenaire).

>> Impact & énergie : avec les activités de L'EMHa, Ecole des Métiers de l'Habitat (organisme de formation et Centre de Formation d'Apprentis - 78), de Projexia (centre de formation et de coaching dédié à la (ré)insertion professionnelle – 69, 42 et 43), et L'Académie de la Transition Energétique (plateforme e-learning centrée sur le rapport du GIEC - 92).

Eduform'Action fédère des acteurs de qualité, fortement reconnus dans leurs secteurs, et fait preuve de succès dans l'intégration de ces nouvelles structures. Le groupe récemment fondé poursuit son plan de marche en se donnant pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires annuel de 100 M€ à horizon 4 ans. Il s'agit d'une ambition mais non d'un objectif ni d'une prévision. Cette ambition repose sur des croissances externes qui sont par définition soumises aux aléas du marché (opportunités, conditions, etc.).

Poursuite de la croissance, constitution d'un des leaders de la formation en France

Eduform'Action entend constituer un des leaders de la formation en France et former plus de 100 000 apprenants par an. Le groupe conçoit des programmes de formation et de nouveaux parcours pédagogiques spécifiquement adaptés aux enjeux du marché de la formation alors que de nombreux secteurs d'activité sont sous tension par manque de compétences, et qu'il faut également anticiper les métiers de demain.

Doté d'un intense programme de développement, Eduform'Action se donne les moyens de son ambition. Le groupe aura levé cet été 2,35 M€ par placement privé (cf communiqué du 13/07) et mène actuellement une nouvelle augmentation de capital de l'ordre de 1,2M€ (cf communiqué du 2/08).

Eduform'Action poursuit une même stratégie, combinant croissance externe et développement organique. Le groupe se structure et a notamment nommé en cette rentrée Cécile Béziat, Directrice générale.

« L'amorce a été rapide, Eduform'Action a parcouru un chemin significatif en quelques mois et ce n'est qu'un point de départ ! Nous sommes déterminés à développer la formation dans les territoires et à permettre au plus grand nombre de se former près de chez soi, ou de chez soi. Nous proposons des formations en prise directe non seulement avec les enjeux sociétaux actuels et à venir mais aussi avec les besoins des entreprises qui sont en évolution permanente. Le groupe lance des programmes pédagogiques novateurs, s'appuie sur les technologies : le digital étant un moteur formidable pour ouvrir le plus largement l'accès à la connaissance, et expérimente aussi de nouveaux modèles en rendant, pour certaines actions, la formation gratuite pour l'apprenant. Sur ce secteur en forte mutation, Eduform'Action se positionne comme un acteur dynamique, solide, recherchant performance économique & impact positif de son activité. » - indique Cécile Béziat.

Découvrez le nouveau site du groupe: https://www.eduformaction.fr/

et la présentation d'Eduform'Action en vidéo

A propos de Eduform'Action Groupe - Linkedin

Fondé fin 2021, Eduform'Action Groupe a pour signature : « Des formations d'avenir pour une employabilité au cœur des territoires ». Le groupe a la volonté d'apporter la formation à ceux qui n'y ont pas accès et de permettre ainsi au plus grand nombre de trouver un emploi à proximité. Il accompagne tout profil d'apprenant, jeune ou déjà expérimenté, et se consacre en priorité aux secteurs les plus sous tension (technologies, énergie, impact, santé, restauration…). Ambitieux et en fort développement, Eduform'Action Groupe est coté sur Euronext Access Paris. Mnémonique : MLEFA, code ISIN : FR0010882886 (éligibilité PEA).

