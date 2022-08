02/08/2022 - 18:00

Eduform'Action, groupe entrepreneurial en développement sur le marché de la formation initiale et de la formation professionnelle, poursuit son plan de développement avec l'intégration de Projexia, organisme de formation basé en région Auvergne/Rhône-Alpes, spécialisé dans l'insertion et la mobilité professionnelle, notamment auprès des personnes en situation de handicap.

Cette troisième acquisition réalisée durant l'été, après Sofis et EMHa, s'inscrit parfaitement dans la stratégie de déploiement régional d'Eduform'Action Groupe et vient marquer son engagement sociétal pour maximiser l'employabilité et l'inclusion des personnes.

Fondé il y a plus de 20 ans, Projexia est un centre de formation et de coaching dédié aux adultes qui a acquis une forte réputation dans l'insertion professionnelle sur la région AURA. Le centre offre des prestations individuelles et collectives permettant le retour à l'emploi des personnes en difficultés avec l'intervention d'une trentaine de formateurs(trices) et conseillers(ères) d'insertion professionnelle expérimentés. Projexia intervient principalement pour le compte d'institutionnels, pour la fonction publique territoriale, pour les entreprises privées et aussi pour les particuliers.

Le centre de formation s'est par ailleurs plus récemment spécialisé dans le domaine du handicap en tant que prestataire de service de l'AGEFIPH (agence d'aide et d'accompagnement pour l'emploi des personnes en situation de handicap).

Projexia opère sur 8 sites de formation : 4 sites en région Auvergne/Rhône-Alpes, 4 dans la Loire et, génère environ 2,6 M€ de chiffre d'affaires annuel. Il est habilité par le COPAREF (Comité Paritaire Régional interprofessionnel pour l'Emploi et la Formation) AURA et certifié QUALIOPI.

Avec Projexia, Eduform'Action Groupe intègre une structure complémentaire à ses activités, en termes d'offre de formation, de publics adressés et de maillage régional, et à fort impact social. Le groupe poursuit son développement visant à construire un leader de la formation ancré dans les territoires.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission (Bernard Cendrier et Nicolas Lissac), spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné Eduform'Action Groupe dans cette opération d'acquisition.

A propos de Eduform'Action Groupe - https://www.eduformaction.fr/

Fondé fin 2021, Eduform'Action Groupe a pour signature : « Des formations d'avenir pour une employabilité au cœur des territoires ». Le groupe a la volonté d'apporter la formation à ceux qui n'y ont pas accès et de permettre ainsi au plus grand nombre de trouver un emploi à proximité. Il accompagne tout profil d'apprenant, jeune ou déjà expérimenté, et se consacre en priorité aux secteurs les plus sous tension (technologies, énergie, impact, santé, restauration…). Ambitieux et en fort développement, Eduform'Action Groupe est coté sur Euronext Access Paris, mnémonique : MLEFA, code ISIN : FR0010882886 (éligibilité PEA).

