Dans la foulée de l'acquisition de SOFIS réalisée en début de semaine, Eduform'Action Groupe (MLEF), groupe entrepreneurial en développement sur le marché de la formation initiale et de la formation professionnelle, annonce la signature de l'acquisition de l'EMHa Ecole des Métiers de l'Habitat.

L'EMHa Ecole des Métiers de l'Habitat est un organisme de formation et Centre de Formation d'Apprentis (CFA) spécialisé sur le secteur de la rénovation et la maintenance de l'habitat. L'école s'adresse aux salariés d'entreprise, aux agents de maintenance, conseillers de vente, artisans ainsi qu'aux particuliers en les accompagnant dans leurs besoins de monter en compétence, d'alternance ou de reconversion professionnelle.

L'EMHa a formé près de 1 400 stagiaires en 2021 dont 200[1] dans le cadre de formations certifiantes, et affiche un taux de réussite au Titre Professionnel Agent de Maintenance des Bâtiments et ses CCP de plus de 95%[2]. L'école offre des formations inter et intra entreprise en s'appuyant notamment sur ses structures d'accueil et plateaux techniques situés en Ile de France (Poissy, 78).

Avec l'EMHa, Eduform'Action Groupe intègre une école innovante et agile qui participe à l'attractivité et à l'accessibilité des métiers de l'Habitat. Le groupe renforce ses compétences avec un réseau d'une vingtaine de formateurs professionnels et développe son offre avec des programmes de formation (continue, alternance) certifiants au Titre Professionnel Agent de Maintenance des Bâtiments de Niveau 3 (https://www.ecole-metiers-habitat.fr/).

Eduform'Action Groupe poursuit sa stratégie de développement par croissance externe avec l'ambition de construire un leader de la formation en France, fortement ancré dans les territoires.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission (Bernard Cendrier et Nicolas Lissac), spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné Eduform'Action Groupe dans cette opération d'acquisition.

A propos de Eduform'Action Groupe - https://www.eduformaction.fr/

Fondé fin 2021, Eduform'Action Groupe a pour signature : « Des formations d'avenir pour une employabilité au cœur des territoires ». Le groupe a la volonté d'apporter la formation à ceux qui n'y ont pas accès et de permettre ainsi au plus grand nombre de trouver un emploi à proximité. Il accompagne tout profil d'apprenant, jeune ou déjà expérimenté, et se consacre en priorité aux secteurs les plus sous tension (technologies, énergie, impact, santé, restauration…). Ambitieux et en fort développement, Eduform'Action Groupe est coté sur Euronext Access Paris, mnémonique : MLEFA, code ISIN : FR0010882886 (éligibilité PEA).

[1] Source Bilan Pédagogique et Financier EMHa 2021

[2] Source CERES taux de réussite aux examens en 2021, sur la base 271 candidats de l'EMHa Ecole des Métiers de l'Habitat ayant passé un certificat de compétence professionnel (CCP) du Titre Professionnel d'Agent d'Entretien du Bâtiment.