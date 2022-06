27/06/2022 - 10:55

Eduform'Action Groupe (MLEFA), groupe entrepreneurial en développement sur le marché de la formation initiale et de la formation professionnelle, annonce l'acquisition de 100% du capital de SOFIS -groupe de formation spécialisé dans la prévention des risques professionnels- auprès de ses dirigeants fondateurs.

Fondé il y a plus de 20 ans, SOFIS accompagne les entreprises publiques et privées dans leurs obligations légales en matière de prévention des risques professionnels à travers des activités de formation, d'audit et de conseil.

Le groupe a formé près de 50 000 apprenants en France en 2021, sur les questions de santé et de sécurité au travail (incendie, secourisme, SST,…). Fortement reconnu sur son marché, il compte un réseau global de plus de 1 300 formateurs répartis à travers la France et une quarantaine de collaborateurs permanents.

SOFIS est un groupe en croissance et bénéficiaire, qui génère plus de 5 M€ de chiffre d'affaires annuel réalisé à 90% par son organisme de formation éponyme et pour le solde par trois entités sœurs plus récentes (FORSIM -organisme de formation et simulation médicale spécialisé dans les urgences pré-hospitalières et hospitalières, IFCOSS -institut de formation de formateurs/consultants sur la thématique santé/sécurité au travail, MEDIAPREV -fournisseur de supports pédagogiques et matériel pour les formateurs en santé/sécurité au travail).

Avec cette acquisition, Eduform'Action Groupe intègre une équipe d'experts dans un domaine santé/sécurité au travail récurrent sur le marché de la formation et un organisme qui affiche de solides indicateurs de performance. SOFIS est notamment labélisé BPI France Excellence depuis 2010.

Cette opération s'inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance d'Eduform'Action Groupe dont l'ambition est de construire un leader de la formation fortement ancré dans les territoires.

Leslie Dumontet demeure Directrice générale du groupe SOFIS dont le siège est installé à Belz (Morbihan).

Les équipes In Extenso Finance & Transmission (Bernard Cendrier et Nicolas Lissac), spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné Eduform'Action Groupe dans cette opération d'acquisition.

A propos de Eduform'Action Groupe - https://www.eduformaction.fr/

Fondé fin 2021, Eduform'Action Groupe a pour signature : « Des formations d'avenir pour une employabilité au cœur des territoires ». Le groupe a la volonté d'apporter la formation à ceux qui n'y ont pas accès et de permettre ainsi au plus grand nombre de trouver un emploi à proximité. Il accompagne tout profil d'apprenant, jeune ou déjà expérimenté, et se consacre en priorité aux secteurs les plus sous tension (technologies, énergie, impact, santé, restauration…). Ambitieux et en fort développement, Eduform'Action Groupe est coté sur Euronext Access Paris, mnémonique : MLEFA, code ISIN : FR0010882886 (éligibilité PEA).

Contact média : Ségolène de Saint Martin – PCE – [email protected] – 33(0)6 16 40 90 73