06/06/2022 - 09:35

Eduform'Action Groupe (MLEFA), groupe entrepreneurial en développement sur le marché de la formation initiale et de la formation professionnelle, annonce être en discussion avec plusieurs cibles d'acquisition et son intention de lancer très prochainement une augmentation de capital.

Dans la continuité des communiqués publiés fin 2021, Eduform'Action étudie plusieurs opérations de croissance externe en France et tout particulièrement trois dossiers dont deux situés en région. Il s'agit d'organismes de formation spécialisés dans les secteurs du bâtiment/habitat, de la santé/sécurité au travail et de l'insertion/mobilité au travail.

Eduform'Action a pour ambition de constituer un leader de la formation doté de campus dans une vingtaine de villes de France.

Le groupe publiera un nouveau communiqué en fonction de l'avancée des projets et négociations en cours.

Afin de renforcer ses fonds propres, Eduform'Action envisage de lancer prochainement une augmentation de capital sur la base d'un prix par action de 1 €.

A propos de Eduform'Action Groupe - https://www.eduformaction.fr/

Fondé fin 2021, Eduform'Action Groupe a pour signature : « Des formations d'avenir pour une employabilité au cœur des territoires ». Le groupe a la volonté d'apporter la formation à ceux qui n'y ont pas accès et de permettre ainsi au plus grand nombre de trouver un emploi à proximité. Il accompagne tout profil d'apprenant, jeune ou déjà expérimenté, et se consacre en priorité aux secteurs les plus sous tension (technologies, énergie, impact, santé, restauration…). Ambitiueux et en fort développement, Eduform'Action Groupe est coté sur Euronext Access Paris, mnémonique : MLEFA, code ISIN : FR0010882886 (éligibilité PEA).

Contact média : Ségolène de Saint Martin – PCE – [email protected] – 33(0)6 16 40 90 73