21/06/2021 - 07:45

Ge?nes, 21 juin 2021 - EdiliziAcrobatica S.p.A., une entreprise européenne leader dans le secteur de la rénovation de ba?timent avec la technique sur corde, cotée sur le marché AIM de Borsa Italiana (Ticker : EDAC) et sur Euronext Growth (Ticker : ALEAC), confirme qu'elle remplit tous les critères d'éligibilité pour le projet PEA-PME, comme le prévoit le décret d'application du 4 mars 2014.

En effet, comme le stipule l'article L. 221-32-2 du Code monétaire et financier, les actions des sociétés européennes de moins de 5 000 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1,5 milliard d'euros ou dont le total des actifs est inférieur à 2 milliards d'euros sont éligibles au PEA-PME.

Par conséquent, les actions EdiliziAcrobatica peuvent e?tre intégrées dans les comptes de dépo?t de titres PEA-PME qui, nous vous le rappelons, bénéficient des me?mes avantages fiscaux que le Plan d'Epargne en Actions (PEA) traditionnel.

EdiliziAcrobatica SpA, est l'entreprise leader en Italie dans le domaine de la construction avec la technique sur cordes à double sécurité. Fondée à Ge?nes en 1994 par Riccardo Iovino, l'entreprise compte aujourd'hui plus de 1200 employés et 100 zones d'exploitation en Italie, en France et en Espagne. La technique qu'elle utilise lui permet d'effectuer des interventions sans utiliser d'échafaudages ou des plates-formes aériennes, offrant ainsi au client final des services de qualité et la réduction des cou?ts d'échafaudage. Les travaux sur corde dans lesquels EdiliziAcrobatica est spécialisée, sont particulièrement adaptés à l'entretien ordinaire et extraordinaire des ba?timents et des copropriétés, des ho?tels et des monuments historiques. La technique développée par EdiliziAcrobatica assure, en effet, de nombreux avantages tant en termes d'accessibilité pour les copropriétés et les clients des ho?tels, qu'en termes de sécurité pour les résidents et d'accès aux monuments qui, me?me pendant les travaux de restauration et d'entretien, sont toujours disponibles pour les touristes.

Cotée sur le marché AIM Italia de la Bourse italienne depuis novembre 2018 et sur le marché Euronext Growth à Paris depuis février 2019, EdiliziAcrobatica a clo?turé 2020, l'année de la pandémie et de l'arre?t des travaux, avec 44,6 millions d'euros de revenus, en hausse d'environ 14 % par rapport à 2019. Au cours de la me?me année 2020, l'entreprise a inauguré une nouvelle ligne d'activité dédiée au nettoyage et à l'assainissement et a lancé EAcondominio, la première APP en Italie destinée aux administrateurs de copropriétés pour faciliter l'organisation des assemblées de copropriétaires à distance.