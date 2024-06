11/06/2024 - 10:00

Bruxelles, le 11 juin 2024 - Entrepreneur du numérique responsable et pionnier de l'économie circulaire en Europe, Econocom est ravi d'annoncer son intégration à l'indice Euronext Tech Leaders, dans le cadre de l'initiative dédiée à la valorisation des entreprises majeures du secteur de la Tech qui connaissent une forte croissance.

Pour rejoindre ce cercle composé de plus de 110 entreprises, parmi plus de 750 sociétés cotées sur Euronext dans le secteur Tech (CleanTech, HealthTech et General Tech), des critères de taille et de croissance du chiffre d'affaires, mais aussi de qualité de l'offre technologique ont été retenus.

Lancé en juin 2022, l'indice Euronext Tech Leaders s'appuie sur un solide réseau de partenaires et vise à reconnaître ainsi qu'à soutenir les entreprises technologiques de premier plan qui sont cotées sur les marchés d'Euronext. Il comprend un ensemble de plus de 110 entreprises européennes, un indice et une gamme complète de services conçus pour accompagner les participants tout au long de leur parcours de cotation. L'indice Euronext Tech Leaders sera mis à jour après la clôture des marchés le vendredi 21 juin 2024, avec effet au lundi 24 juin 2024.

En rejoignant l'Euronext Tech Leaders, Econocom accède à un vaste écosystème adapté au secteur de la Tech. Il inclut notamment un large éventail d'investisseurs internationaux finançant des entreprises technologiques, à différents stades de croissance.

Pour plus d'informations sur les critères spécifiques permettant aux entreprises de rejoindre l'indice Euronext Tech Leaders, veuillez consulter les critères Euronext Tech Leaders.

Econocom se réjouit des opportunités que cette intégration pourra apporter à son activité et espère tirer parti des ressources ainsi que du réseau fournis par l'index Euronext Tech Leaders, pour stimuler la croissance et l'innovation dans le secteur de la Tech.

À propos d'Econocom

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est précurseur dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Ses solutions, centrées sur le développement et la transformation de la workplace, de l'audiovisuel & du digital signage ainsi que des infrastructures, couvrent la responsabilité globale des expertises nécessaires à la réalisation d'un projet digital : de la phase de design et d'aide au choix de la solution jusqu'au déploiement des équipements et à leur infogérance. Cela inclut l'achat ou la location des équipements, leur customisation, les services associés et managés, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de vie. Présent dans 16 pays avec plus de 8 800 collaborateurs, Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business, et a réalisé un chiffre d'affaires de 2 681 millions d'euros en 2023.

À propos d'Euronext

Euronext est un groupe leader d'infrastructure de marché pan-européen, connectant les économies européennes aux marchés financiers mondiaux, pour accélérer l'innovation et la croissance durable. Il opère en Belgique, en France, en Irlande, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas et au Portugal. Avec près de 1900 émetteurs et représentant une capitalisation boursière totale de près de 7100 milliards d'euros à fin mars 2024, il dispose d'une franchise inégalée d'indices de premier ordre et d'une solide base de clients diversifiés nationaux et internationaux. Euronext gère des marchés au comptant et dérivés, réglementés et transparents et représente le plus grand centre de cotation d'obligations et de fonds au monde. Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, les changes, les ETF (Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières et les indices. Le Groupe opère une chambre de compensation de classes d'actifs variés via Euronext Clearing, et des services de conservation et de règlement-livraison de titres via les dépositaires centraux d'Euronext Securities au Danemark, en Italie, en Norvège et au Portugal. Euronext met également à profit son expertise en fournissant des solutions technologiques et des services administrés à des tiers. En complément de son principal marché réglementé, Euronext gère également des marchés de croissance qui facilitent et simplifient la cotation des petites et moyennes entreprises. Suivez les dernières actualités d'Euronext sur X ( twitter.com/euronext ) et LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/euronext)

