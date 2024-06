11/06/2024 - 14:55

Communiqué de presse

11 juin 2024



Le consortium formé par Econocom, OnePoint et Butler Industries choisi par Atos.



Atos annonce ce jour avoir choisi le consortium formé par le groupe Econocom, fondé par Jean-Louis Bouchard actuel Président et CEO, OnePoint, la société de David Layani, et Butler industries, pour son plan de sauvetage.

Cet accord confèrerait à Onepoint, à Econocom et à Butler Industries chacun une part du capital du groupe Atos, qui sera déterminée et communiquée au marché une fois l'accord final conclu.

Conformément aux souhaits exprimés dans les communiqués de presse émis les 15 et 23 mai derniers, cette décision permettrait à Econocom de consolider les activités communes avec son partenaire Atos, notamment celles de la fourniture d'équipements, de l'infogérance de la Workplace (Tech Foundation) et du financement des équipements BDS (Bull).

Jean-Louis Bouchard félicite David Layani et Walter Butler pour cette première étape franchie, précisant qu'elle doit être suivie d'une phase de due diligence entre les différentes parties prenantes. Il renouvelle sa confiance à ses deux partenaires pour qu'ensemble, ils puissent relever le défi de ce projet industriel visant à garantir la pérennité du groupe Atos.



À PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est précurseur dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Ses solutions, centrées sur le développement et la transformation de la workplace, de l'audiovisuel & du digital signage ainsi que des infrastructures, couvrent la responsabilité globale des expertises nécessaires à la réalisation d'un projet digital : de la phase de design et d'aide au choix de la solution jusqu'au déploiement des équipements et à leur infogérance. Cela inclut l'achat ou la location des équipements, leur customisation, les services associés et managés, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de vie.

Présent dans 16 pays avec plus de 8 800 collaborateurs, Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business, et a réalisé un chiffre d'affaires de 2 681 millions d'euros en 2023.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Contact Econocom Communication Groupe : anne.bruchon@econocom.com