4 juin 2024



Cession de la société Les Abeilles



Econocom maintient ses prévisions annuelles et

se met en situation de réaliser les objectifs de croissance externe

de son plan stratégique 2024-2028 One econocom





Dans le prolongement des communiqués de presse parus les 4 mars et 3 avril derniers et à la suite de l'aval reçu des autorités françaises, Econocom annonce la réalisation définitive de la cession de sa filiale Les Abeilles au groupe Boluda. En s'adossant au leader mondial du remorquage, ce rapprochement permet à la société Les Abeilles de bénéficier pour sa croissance future du soutien d'un acteur majeur.

Pour Econocom, cette vente s'inscrit pleinement dans son programme de désinvestissement d'actifs non stratégiques et donne au groupe une capacité de financement lui permettant de réaliser environ la moitié de la croissance externe prévue par son plan stratégique 2024-2028 One econocom. Dans l'immédiat, elle permet de réduire fortement l'endettement financier du groupe sans remettre en cause la prévision 2024 de croissance du chiffre d'affaires.

Jean-Louis Bouchard, PDG du Groupe Econocom déclare : « Je me réjouis de la finalisation de la cession des Abeilles au groupe Boluda. Cette opération permettra aux collaborateurs des Abeilles de rejoindre un leader européen du remorquage. De son côté, Econocom poursuit, comme annoncé, ses cessions ciblées dont le produit permettra d'autofinancer les futures croissances externes prévues. »

Prochaine publication : résultats du S1 2024 le 24 juillet 2024 après Bourse.



À PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est précurseur dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Ses solutions, centrées sur le développement et la transformation de la workplace, de l'audiovisuel & du digital signage ainsi que des infrastructures, couvrent la responsabilité globale des expertises nécessaires à la réalisation d'un projet digital : de la phase de design et d'aide au choix de la solution jusqu'au déploiement des équipements et à leur infogérance. Cela inclut l'achat ou la location des équipements, leur customisation, les services associés et managés, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de vie.

Présent dans 16 pays avec plus de 8 800 collaborateurs, Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business, et a réalisé un chiffre d'affaires de 2 681 millions d'euros en 2023.

www.econocom.com

