24/05/2024 - 08:30

Communiqué de presse

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

24 mai 2024



Convocation d'une Assemblée Générale Particulière

le 26 juin 2024



Le Conseil d'Administration d'Econocom Group SE a décidé de convoquer une Assemblée Générale Particulière, qui se tiendra le 26 juin 2024 à 12 heures, au siège de la Société Place du Champ de Mars 5 à 1050 Bruxelles, afin de se prononcer notamment sur :

la nomination de BDO Réviseurs d'Entreprises SRL (inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0431.088.289) en qualité de commissaire pour une durée de trois ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2027, et de fixer ses émoluments ;

l'extension, également pour une durée de trois ans, du mandat du nouveau commissaire BDO Réviseurs d'Entreprises SRL, à la délivrance de l'avis d'assurance concernant le rapport en matière de durabilité, prévu par la directive européenne (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022 (CSRD), telle qu'elle sera transposée en droit belge et de fixer ses émoluments pour cette mission ; et

la nomination de Madame Sophie Guieysse en qualité d'administrateur indépendant d'Econocom Group SE, pour une durée de 4 ans, avec effet immédiat et prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2028.

Pour participer à l'Assemblée Générale Particulière, les actionnaires de la Société doivent se conformer aux articles 28 et 29 des statuts de la Société et remplir les formalités décrites dans l'avis de convocation.

La convocation, l'ensemble des informations et les documents relatifs à l'Assemblée Générale Particulière sont disponibles sur le site Internet d'Econocom Group (https://www.econocom.com/fr/investisseurs/assemblees-generales) et au siège d'Econocom Group SE.



À PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est précurseur dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Ses solutions, centrées sur le développement et la transformation de la workplace, de l'audiovisuel & du digital signage ainsi que des infrastructures, couvrent la responsabilité globale des expertises nécessaires à la réalisation d'un projet digital : de la phase de design et d'aide au choix de la solution jusqu'au déploiement des équipements et à leur infogérance. Cela inclut l'achat ou la location des équipements, leur customisation, les services associés et managés, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de vie.

Présent dans 16 pays avec plus de 8 800 collaborateurs, Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business, et a réalisé un chiffre d'affaires de 2 681 millions d'euros en 2023.



POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Contact relations investisseurs et relations actionnaires : eric.bazile@econocom.com

Contact agence communication financière : info@capvalue.fr +33 1 80 81 50 00