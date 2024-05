23/05/2024 - 18:35

Communiqué de presse

23 mai 2024





ATOS / Econocom : « Les hommes ne se passent point, au fond,

d'être dirigés, non plus que de manger, boire et dormir »

disait Charles de Gaulle…



Jean-Louis Bouchard, Président fondateur d'Econocom, précise sa décision de participer au projet de consortium pour la reprise d'ATOS.

Il estime la démarche de David Layani ambitieuse, courageuse et guidée par une bonne connaissance d'Atos et des services informatiques. Éléments qui, selon lui, ont manqué depuis le départ de Thierry Breton.

Jean-Louis Bouchard accomplit un geste de solidarité et de protection des activités réciproques liant Econocom et Atos depuis plusieurs années.

À la fois concurrents et associés, comme souvent dans le monde des services informatiques ou encore de la finance, Atos et Econocom travaillent ensemble depuis plus de 40 ans.

À l'époque où Atos s'appelait encore SLIGOS et gérait les services naissant de carte bleue pour un consortium de banques, Econocom fournissait et louait des ordinateurs IBM d'occasion.

Aujourd'hui encore, Atos et Econocom répondent en partenariat aux appels d'offres importants des domaines de l'infogérance (Tech Foundation) et du financement d'équipements (Bull en majorité).

Econocom apporte son expertise reconnue sur la Workplace quand Atos apporte celle de l'infogérance système.

Au travers de cette démarche, Econocom entend faire bénéficier le consortium de sa relation de confiance avec les banquiers corporate et les refinanceurs.

Cette confiance est acquise de longue date dans son métier de location-financement ainsi qu'au travers de son expérience opérationnelle particulièrement en Europe (la société réalise en dehors de France plus de 50% de son chiffre d'affaires de 3md€).

La politique de gestion prudente d'Econocom et la revente en temps utile d'entités non stratégiques ont permis le développement d'une activité performante et profitable. Sa réelle maitrise de l'endettement bancaire est un atout qui peut servir les intérêts d'un tel redressement et dont Jean-Louis Bouchard propose la mise disposition immédiate, si les conditions sont réunies.

