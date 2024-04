18/04/2024 - 17:45

Communiqué de presse

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

18 avril 2024

Croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre 2024 :

+2,6%, dont +2,4% organique



Un chiffre d'affaires de 634 millions d'euros, en progression1 de 2,6% qui bénéficie de la croissance toujours soutenue de l'activité de location-financement (TMF), d'une reprise progressive de l'activité Produits & Solutions et d'une bonne performance des Services

Sur les 3 premiers mois de 2024, les activités ont connu les développements suivants :

Technology Management & Financing (TMF) confirme sa bonne tenue avec un chiffre d'affaires de 207 millions d'euros, en croissance 1 de 10,6% dont 10,2% organique dans un contexte de marché du crédit toujours tendu. Grâce à ses offres flexibles et innovantes répondant aux attentes des clients en matière de location-financement d'actifs digitaux ou stratégiques, TMF entame une nouvelle année de hausse après un exercice 2023 en forte progression.

de 10,6% dont 10,2% organique dans un contexte de marché du crédit toujours tendu. Grâce à ses offres flexibles et innovantes répondant aux attentes des clients en matière de location-financement d'actifs digitaux ou stratégiques, TMF entame une nouvelle année de hausse après un exercice 2023 en forte progression. Le chiffre d'affaires de Produits & Solutions (P&S) s'établit à 305 millions d'euros, en baisse 1 de 2,5% (-2,6% organique). L'activité a enregistré au premier trimestre 2024 des performances contrastées suivant les géographies. Toutefois, ce premier trimestre marque une nette amélioration par rapport à la tendance constatée au second semestre 2023. En outre, la décroissance organique de P&S au premier trimestre 2024 reste en ligne avec celle du marché européen de la distribution informatique qui s'établit à -2% pour la Workspace et -7% pour les Infrastructures 3 .

de 2,5% (-2,6% organique). L'activité a enregistré au premier trimestre 2024 des performances contrastées suivant les géographies. Toutefois, ce premier trimestre marque une nette amélioration par rapport à la tendance constatée au second semestre 2023. En outre, la décroissance organique de P&S au premier trimestre 2024 reste en ligne avec celle du marché européen de la distribution informatique qui s'établit à -2% pour la Workspace et -7% pour les Infrastructures . L'activité Services poursuit son retour à la croissance avec un quatrième trimestre consécutif de hausse. Au premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires ressort ainsi en progression (totale1 et organique2) de 3,2% à 122 millions d'euros, portée notamment par l'Espagne et la France.



Confirmation de l'objectif de progression du chiffre d'affaires 2024

Après un premier trimestre globalement bien orienté, le groupe confirme son objectif annuel de croissance du chiffre d'affaires compris entre 3 et 5% bénéficiant notamment d'un marché de la distribution des actifs digitaux attendu en croissance3 à compter du second semestre.



Prochaine publication : résultats semestriels 2024 le 24 juillet 2024 après Bourse.



1 A normes constantes

2 A normes et périmètres constants

3 Selon une étude Context de début 2024.



Réconciliation entre les données financières à fin mars 2023 publiées par communiqué de presse en date du 17 avril 2023 et celles prises en compte pour le présent communiqué de presse

Le « Publié 3 mois 2023 » correspond au Chiffre d'Affaires des trois premiers mois de 2023 tel présenté dans le communiqué de presse du 17 avril 2023.

Le « Retraité 3 mois 2023 » correspond au Chiffre d'Affaires publié à fin mars 2023, corrigé des variations du périmètre des activités non poursuivies au sens d'IFRS 5 et des changements de présentations comptables. Il sert de base au calcul des taux de croissance totaux (« à normes constantes »).

Le « Pro Forma 3 mois 2023 » correspond au Chiffre d'Affaires retraité à fin mars 2023, corrigé des effets de change et des variations du périmètre de consolidation (acquisitions et cessions). Il sert de base au calcul des taux de croissance organique (« à normes et périmètres constants »).

Chiffre d'affaires en M€ Total groupe TMF P&S Services Publié 3 mois 2023 636,9 197,3 312,4 127,2 Variations du périmètre des activités non poursuivies -19,1 -10,5 0,4 -9,0 Retraité 3 mois 2023 617,7 186,8 312,8 118,2 Impact change 0,7 0,3 0,4 - Variations de périmètre (acquisitions) 0,4 0,4 - - Pro Forma 3 mois 2023 618,8 187,4 312,2 118,2



