Bruxelles, le 5 avril 2024 - A la suite de l'Assemblée Générale du groupe Econocom qui s'est tenue le 2 avril 2024, Jean-Louis Bouchard, représentant d'Econocom International BV, Président du Conseil d'Administration et CEO, annonce la nomination de Chantal De Vrieze et de Philippe Capron au sein du Conseil d'Administration, respectivement en qualité d'administratrice et d'administrateur indépendant, pour une durée de quatre ans.

Dans le cadre de son plan stratégique ‘One Econocom 2024-2028', le groupe a pris la décision de faire évoluer sa gouvernance et se réjouit de l'arrivée de Chantal De Vrieze et de Philippe Capron au sein de son Conseil d'Administration. Au travers de leurs expériences respectives, tous deux contribueront de manière significative à la réalisation des enjeux et objectifs, tant opérationnels que stratégiques, fixés dans le cadre du nouveau plan.

Chantal De Vrieze a débuté sa carrière chez Agfa dans le marketing avant de se spécialiser dans le financement chez Van Breda. Entre 2001 et 2018, elle a successivement occupé les fonctions de Directeur Général du leasing, d'administrateur délégué d'Econocom Benelux et de Directeur Général d'Altran Belgique et Luxembourg. Elle a repris la direction d'Econocom Belux depuis 2019.

Diplômée en droit de l'université de Gand, elle siège également au conseil d'administration de plusieurs entreprises reconnues, dont Axa Belgium, Colruyt Group, EVS Broadcast Equipment et Guberna.

« Je suis honorée de rejoindre le Conseil d'Administration d'Econocom. Cette nomination est en quelque sorte pour moi l'aboutissement d'un travail constant au sein de ce groupe pour lequel j'ai une affection particulière et dont je partage l'ADN. Au travers de ce nouveau rôle, complémentaire de mes fonctions actuelles, je compte apporter la meilleure combinaison entre stratégie et opérations. » déclare Chantal De Vrieze.

Pour sa part, Philippe Capron, après avoir débuté sa carrière à l'Inspection Générale des Finances, a occupé le poste de directeur financier dans des entreprises telles que Usinor, Arcelor, Vivendi et Veolia. Il a également été associé chez Bain & Company. En parallèle, il a siégé au conseil d'administration de nombreuses entreprises internationales parmi lesquelles Activision Blizzard, SFR et Canal +. Il est aujourd'hui associé de Perella Weinberg Partners.

Philippe Capron est diplômé d'HEC, de Sciences-Po et de l'ENA.

« Je suis ravi d'intégrer le Conseil d'Administration de ce groupe européen reconnu pour sa combinaison unique d'expertises participant à la transformation digitale durable des entreprises. Cette nouvelle page s'inscrit dans la suite logique de l'accompagnement prodigué au groupe et à sa présidence depuis de nombreuses années, notamment à l'occasion d'un premier mandat d'administrateur de 2016 à 2020. » souligne Philippe Capron.

À propos d'Econocom

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est précurseur dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Ses solutions, centrées sur le développement et la transformation de la workplace, de l'audiovisuel & du digital signage ainsi que des infrastructures, couvrent la responsabilité globale des expertises nécessaires à la réalisation d'un projet digital : de la phase de design et d'aide au choix de la solution jusqu'au déploiement des équipements et à leur infogérance. Cela inclut l'achat ou la location des équipements, leur customisation, les services associés et managés, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de vie.

Présent dans 16 pays avec plus de 8 800 collaborateurs, Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business, et a réalisé un chiffre d'affaires de 2 681 millions d'euros en 2023.

Pour plus d'informations

