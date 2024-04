03/04/2024 - 07:45

Communiqué de presse

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

3 avril 2024

Cession des Abeilles au groupe BOLUDA :

après obtention d'avis favorables lors des consultations

des Comités Sociaux et Economiques (CSE) concernés,

Econocom annonce avoir finalisé la signature

des accords avec l'acquéreur.

Après être entré en négociations exclusives avec l'armateur espagnol BOLUDA en vue de lui céder 100% des actions de la société Les Abeilles, comme indiqué dans le communiqué de presse du

4 mars dernier, Econocom annonce que tous les CSE des sociétés concernées par cette cession ont désormais rendu un avis favorable sur l'opération.

Cette approbation confirme le bien-fondé de ce projet pour la société Les Abeilles qui va ainsi pouvoir bénéficier pour son développement futur du soutien d'un leader mondial du remorquage, déjà très présent en France.

Elle a aussi permis à Econocom et BOLUDA de finaliser et signer hier soir leurs accords qui restent toutefois soumis aux conditions suspensives usuelles dans ce type de transaction avec notamment l'obtention de l'aval des autorités françaises. Econocom confirme son objectif de réaliser la transaction d'ici la fin du 2ème trimestre 2024, comme prévu dans son plan stratégique One econocom annoncé en novembre 2023.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du T1 2024 le 18 avril 2024 après Bourse.

