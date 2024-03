25/03/2024 - 11:30

Paris, le 25 mars 2024 - Econocom, pionnier de l'économie circulaire du numérique, franchit une étape majeure dans sa démarche RSE avec le lancement de "Impact", un média digital incarnant la feuille de route de l'entreprise et ses engagements en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan stratégique "One Econocom", mettant en avant l'impact au cœur de sa vision.

En accord avec l'essor des indicateurs extra-financiers, notamment avec l'entrée en vigueur de la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), ce média digital met en avant les réalisations et les indicateurs de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) du groupe. Toutefois, sa vocation dépasse largement celle de simple vitrine en offrant un espace privilégié pour des discussions approfondies, des partages d'expériences et des perspectives sur les enjeux du secteur. "Impact" se distingue ainsi par sa dimension éducative et informative, contribuant activement à la sensibilisation et à la compréhension des défis sociétaux contemporains.

Le média “Impact” déploie ainsi un programme de contenus protéiformes (infographies, podcasts, vidéos, articles …) afin de mettre en visibilité de façon concrète les engagements RSE du groupe. Parmi ceux-ci, citons notamment un index égalité femmes/hommes en France à 94 points et une note Ecovadis de 70/100 récompensée par une médaille d'or. En outre, Econocom est classé 753e parmi les leaders européens de la diversité. Concernant la consommation énergétique de son informatique interne, celle-ci a diminué de 3,5 fois depuis 2017. Enfin, en tant que pionnier de l'économie circulaire, Econocom a reconditionné 493 000 équipements numériques en 2023 et a ainsi prolongé de 3 à 4 ans en moyenne la durée de vie de ces assets,

Mis en ligne depuis le lundi 25 mars 2024, le média Impact s'adresse aussi bien aux collaboratrices et collaborateurs Econocom afin de témoigner des initiatives du groupe qu'aux parties prenantes externes (partenaires, fournisseurs, clients …).

Jean-Louis Bouchard, Président et fondateur du groupe Econocom, déclare : “Notre impact ne se mesure pas seulement en chiffre d'affaires ou en parts de marché, mais aussi en termes de contributions positives à la société, à l'environnement et à la vie de chacun de nos collaborateurs. Les offres que nous développons, et les initiatives que nous lançons, sont le fruit d'une réflexion sur leur impact global, basée sur la transparence et la mesure scientifique de nos performances. C'est avec une grande fierté que je constate les actions concrètes que nous avons entreprises pour réduire notre empreinte environnementale et celle de nos clients. Je suis donc particulièrement heureux concernant la naissance de notre site Impact en tant que grand témoin de nos engagements responsables.”

Véronique di Benedetto, Vice-Présidente Econocom en charge de la RSE, déclare : “Impact est une plateforme pour apprendre, comprendre et informer : au-delà des statistiques, des données et des classements favorables, ce sont les retours de notre écosystème et de nos collaborateurs qui constituent les témoignages les plus convaincants de notre engagement, de notre utilité et de la justesse de nos valeurs.”



Pour plus d'informations, visitez https://www.econocom.com/impact

À PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est précurseur dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Ses solutions, centrées sur le développement et la transformation de la workplace, de l'audiovisuel & du digital signage ainsi que des infrastructures, couvrent la responsabilité globale des expertises nécessaires à la réalisation d'un projet digital : de la phase de design et d'aide au choix de la solution jusqu'au déploiement des équipements et à leur infogérance. Cela inclut l'achat ou la location des équipements, leur customisation, les services associés et managés, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de vie.

Présent dans 16 pays avec plus de 8 800 collaborateurs, Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business, et a réalisé un chiffre d'affaires de 2 681 millions d'euros en 2023.

