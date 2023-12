04/12/2023 - 10:00

Paris, le 4 décembre 2023 – Le groupe Econocom est fier de présenter Gather, sa nouvelle marque européenne visant à renforcer et à étendre ses capacités dans les domaines de l'audiovisuel, des communications unifiées et de l'informatique, à travers l'Europe et au-delà. Cette nouvelle marque confirme l'engagement d'Econocom dans l'évolution de ses solutions et services audiovisuels, de communications unifiées et informatiques afin de proposer à ses clients des espaces numériques de travail, de vente au détail, de voyage et de loisir, de qualité supérieure.

Le lancement de Gather s'inscrit dans le plan stratégique d'Econocom visant à définir les ambitions de l'entreprise pour les cinq prochaines années. Gather confirme l'engagement d'Econocom dans la redéfinition du paysage audiovisuel, en offrant à ses clients innovation, expertise et convergence des services à une échelle internationale, et ce, pour toutes les entreprises de tous les secteurs tels que les multinationales, les aéroports, les chaînes de magasins, les institutions financières, les gouvernements et les stades.

Ce lancement marque une étape significative dans l'engagement permanent d'Econocom en faveur de l'excellence et renforce sa détermination à façonner l'avenir des solutions audiovisuelles, de communications unifiées et informatiques. La coordination internationale et la représentation de Gather seront assurées par Jean-Pierre Overbeek, actuel CEO de BIS|Econocom, qui dispose d'une expérience remarquable de 25 ans dans l'industrie dynamique de l'audiovisuel et de l'informatique.

Jean-Louis Bouchard, fondateur et président du groupe Econocom, déclare : « Le rassemblement, sous toutes ses formes, est un concept universel. Aujourd'hui, à la croisée de l'innovation et de la connexion, nous déployons cette force intrinsèque vers de nouveaux horizons numériques. Fort des atouts des principales entités audiovisuelles, de communications unifiées et informatiques d'Econocom à travers l'Europe, le groupe redéfinit les modes de connexion, de collaboration et de création des personnes et des entreprises.

Notre responsabilité dépasse le simple cadre des affaires. Fortement engagés en faveur du développement durable, de l'éthique et de la sécurité, notre vision ne se limite pas aux avancées technologiques, elle s'attache également au progrès humain et sociétal. Cette initiative passionnante nous permet d'allier les principaux atouts d'Econocom ; nos solutions destinées aux lieux de travail, aux infrastructures et aux espaces de travail sont parfaitement adaptées, et sont renforcées par nos offres ‘as a service' et autres services financiers ».

La mission de Gather est d'ouvrir la voie en matière de révolution des espaces de travail, de vente au détail, de voyage et de loisir en adoptant une approche technologique axée sur l'humain, tout en assumant une responsabilité plus large vis-à-vis de l'environnement, de la société et de ses clients.

Figurant parmi les principaux fournisseurs européens, Gather propose des solutions audiovisuelles, de communications unifiées et informatiques intelligentes, des espaces de collaboration de pointe à l'affichage dynamique intelligent, et des environnements de bureau hybrides interactifs aux infrastructures informatiques hautement sécurisées, également accessibles en format « as a service », privilégiant l'usage plutôt que la simple possession. Ces solutions sont assorties de services intelligents relatifs à l'aménagement intérieur, à la gestion des flottes et du cycle de vie, à l'entretien proactif, aux services créatifs et à l'ingénierie financière.

À propos de Gather

Avec plus de 4 500 solutions proposées chaque année, Gather est le partenaire audiovisuel, de communications unifiées et informatique de plus de 2 000 entreprises de divers secteurs d'activité à travers l'Europe. Notre écosystème bénéficie de l'expertise de fabricants de premier plan tels que Samsung, Sharp/NEC, Philips, LG, SONY, Cisco, Microsoft, Yealink, Barco, Extron, Crestron, et bien d'autres encore.

Les compétences de Gather en matière d'audiovisuel, de communications unifiées et d'informatique sont exploitées par les filiales d'Econocom dans toute l'Europe : BIS|Econocom, Exaprobe et les secteurs d'activité Produits et Solutions, renforçant notre expertise remarquable en matière d'audiovisuel, de communications unifiées et d'informatique.

À propos du groupe Econocom

Entreprise générale du digital (EGN), Econocom conçoit, finance et accompagne la transformation digitale des grandes entreprises et des organismes publics. Fort de 50 ans d'expérience, le groupe est le seul acteur du marché à proposer une expertise polyvalente associant le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques. Le groupe est présent dans 16 pays, avec plus de 8 750 collaborateurs. Son chiffre d'affaires en 2022 a atteint 2 718 millions d'euros. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, dans les indices BEL Mid et Family Business.

