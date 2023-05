22/05/2023 - 17:45

Communiqué de presse

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

22 mai 2023

Convocation d'une Assemblée Extraordinaire

pour le 22 juin 2023

Le Conseil d'Administration d'Econocom Group SE a proposé, le 12 mai 2023 :

(i) l'annulation de 43.884.081 actions détenues en propre par la Société et, par conséquent, la suppression de la réserve indisponible visée à l'article 7:217, §2 du Code des sociétés et des associations liée aux actions annulées ainsi que la modification de l'article 5 des statuts afin de refléter le nombre d'actions émises par la Société ;

(ii) la modification de l'article 12 des statuts afin :

d'y insérer la possibilité que le Conseil d'Administration soit autorisé, par l'Assemblée Générale, à annuler des actions propres ; et

de renouveler l'autorisation faite au Conseil d'Administration, pour une durée de trois ans, d'acquérir, conformément aux dispositions légales, les actions de la Société ou les parts bénéficiaires, par voie d'achat ou d'échange, pour éviter à la Société un dommage grave et imminent ;

(iii) qu'une autorisation soit octroyée au Conseil d'Administration, sans limitation dans le temps, pour annuler des actions propres et par conséquent de modifier les statuts, afin de refléter le nombre d'actions émises par la Société.

Une Assemblée Générale Extraordinaire, à tenir le 22 juin 2023, est convoquée à l'effet de se prononcer sur ces propositions.

L'avis de convocation est publié ce jour, dans les organes de presse et sur le site internet de la Société.

L'ensemble des informations et documents relatifs à l'Assemblée Générale Extraordinaire seront disponibles sur le site Internet (https://www.econocom.com/fr/investisseurs/assemblees-generales) ou sur simple demande au siège de la Société.

