17/04/2023 - 18:00

Communiqué de presse

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

17 avril 2023

Croissance du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2023 :

+10,3%, dont +4,4% organique

Un chiffre d'affaires de 637 millions d'euros, en progression1 de 10,3% portée par la croissance organique de l'activité Technology Management & Financing et la croissance externe de l'activité Produits & Solutions

Sur les 3 premiers mois de 2023, les activités ont connu les développements suivants :

Le chiffre d'affaires de Produits & Solutions (P&S) s'établit à 312 millions d'euros, soit une croissance 1 de 11,1%. L'activité a pleinement profité de la contribution des nouvelles acquisitions réalisées depuis 18 mois. En organique 2 , P&S affiche une légère progression (+1,5%) par rapport à un premier trimestre 2022 lui-même en forte hausse.

de 11,1%. L'activité a pleinement profité de la contribution des nouvelles acquisitions réalisées depuis 18 mois. En organique , P&S affiche une légère progression (+1,5%) par rapport à un premier trimestre 2022 lui-même en forte hausse. Technology Management & Financing (TMF) poursuit sa progression avec un chiffre d'affaires de 197 millions d'euros, soit une croissance 1 de 17,6% dont 13,6% organique 2 . Cette performance bénéficie de la réalisation dès le 1 er trimestre 2023 de quelques opérations significatives alors qu'en 2022 elles avaient été plutôt enregistrées au cours du 2ème trimestre.

de 17,6% dont 13,6% organique . Cette performance bénéficie de la réalisation dès le 1 trimestre 2023 de quelques opérations significatives alors qu'en 2022 elles avaient été plutôt enregistrées au cours du 2ème trimestre. Le revenu des Services ressort en légère décroissance (totale1 et organique2) de 1,0% à 127 millions d'euros, principalement due au décalage de plusieurs projets et aux difficultés de recrutement.

Confirmation des objectifs annuels

Le groupe confirme l'objectif annuel de croissance de son chiffre d'affaires de 5%, ainsi que l'objectif d'accroissement de son résultat net à fin d'année.

Pour autant, Econocom anticipe un ralentissement de sa croissance à fin juin 2023 du fait notamment de saisonnalités différentes de ses activités entre 2022 et 2023 et des contextes de marché. Aussi, le résultat net du groupe devrait-il être en retrait à fin juin 2023 par rapport à celui de fin juin 2022.

Cession d'une activité destinée à la vente.

Au cours du 1er trimestre, le groupe a cédé ses activités Produits & Solutions avec le client Altice en France et aux Etats-Unis. Cette activité avait été considérée comme non poursuivie en 2022. Cette cession sans impact significatif sur le résultat net 2023 du groupe a un effet positif en trésorerie d'une vingtaine de millions d'euros.

Convocation d'une Assemblée Générale Extraordinaire en vue de l'annulation d'actions auto-détenues

Lors de sa réunion de ce jour, le Conseil d'Administration a décidé de convoquer prochainement les actionnaires en Assemblée Générale Extraordinaire afin de leur demander de se prononcer sur l'annulation des actions détenues en propre par la Société.

Prochaine publication : résultats semestriels 2023 le 25 juillet 2023 après Bourse.

Réconciliation entre les données financières à fin mars 2022 publiées par communiqué de presse en date du 14 avril 2022 et celles prises en compte pour le présent communiqué de presse

Le « Publié 3 mois 2022 » correspond au Chiffre d'Affaires des trois premiers mois de 2022 tel présenté dans le communiqué de presse du 14 avril 2022.

Le « Retraité 3 mois 2022 » correspond au Chiffre d'Affaires publié à fin mars 2022, corrigé des variations du périmètre des activités non poursuivies au sens d'IFRS 5 et des changements de présentations comptables. Il sert de base au calcul des taux de croissance totaux (« à normes constantes »).

Le « Pro Forma 3 mois 2022 » correspond au Chiffre d'Affaires retraité à fin mars 2022, corrigé des effets de change et des variations du périmètre de consolidation (acquisitions et cessions). Il sert de base au calcul des taux de croissance organique (« à normes et périmètres constants »).