01/12/2022 - 09:00

Econocom confirme sa place de n°1 de l'infogérance utilisateur en France et consolide ses activités Services avec la marque Workplace Infra Innovation

Paris, le 1er décembre 2022 - Econocom reste le premier acteur de l'infogérance utilisateur en France selon le classement publié par PAC en septembre 2022 (programme de recherche SITSIâ). Avec 11 % de part de marché, Econocom occupe cette position de leader pour la quatrième année consécutive.

Toujours selon PAC, Econocom occupe également une place de leader en France sur l'ensemble des services dédiés à la Digital Workplace : conseil, intégration, services managés et support aux utilisateurs. En regroupant aujourd'hui toutes ces activités sous la marque unique Workplace Infra Innovation, Econocom apporte aux entreprises un accompagnement de bout-en-bout et les solutions globales, intégrées et innovantes, indispensables à la transformation de leurs modes de travail.

« Après le coup d'accélérateur qu'a constitué la crise sanitaire, les entreprises poursuivent leur transformation pour adopter des façons de travailler hybrides, connectées et collaboratives. Pour cela, elles doivent simultanément renouveler leurs outils, renforcer l'accompagnement de leurs collaborateurs et faire évoluer leurs approches tant organisationnelles que managériales. De telles évolutions sont très structurantes et nécessitent un vaste spectre de compétences et de savoir-faire mais également une approche plus soucieuse de l'expérience des employés. Grâce à sa capacité d'industrialisation et d'innovation, comme l'utilisation d'agents intelligents pour la gestion des demandes utilisateurs, et à sa capacité à de fournir toutes les expertises et services dans ce domaine, Econocom répond à la demande croissance d'externalisation et maintient ainsi, année après année , sa position en tête de notre classement », analyse Vincent Malka, Directeur de PAC France.

Avec l'offre Workplace Infra Innovation, Econocom renforce les liens entre ses grandes expertises complémentaires : la fourniture, la mise en œuvre et la gestion des solutions de Modern Workplace, le support utilisateur agrémenté de l'intelligence artificielle, et l'innovation à la fois technologique et organisationnelle avec des nouveaux modèles de gouvernance en équipe intégrée. Grâce à Workplace Infra Innovation, les entreprises bénéficient d'un accompagnement de bout en bout, centré sur l'expérience utilisateur et étayé par des engagements forts et des méthodes qui mettent toujours la technologie au service de l'humain et l'innovation au service des objectifs métiers.

« Pour optimiser leurs coûts, gagner en productivité et en résilience, mieux collaborer avec leur écosystème, attirer et retenir les meilleurs talents, les entreprises reconnaissent la pertinence des nouveaux outils et services qui révolutionnent l'environnement utilisateur, mais elles peinent parfois à les articuler pour créer une expérience véritablement fluide et satisfaisante, et en tirer tous les bénéfices pour leur propre compétitivité. Workplace Infra Innovation leur permet de bénéficier de l'expertise reconnue du spécialiste n°1 de l'environnement utilisateur et d'avoir un interlocuteur unique, capable de s'engager et de les accompagner de bout en bout », développe Long Le Xuan, Directeur Général de l'activité Services France d'Econocom.

Le classement PAC distingue chaque année les principaux fournisseurs de logiciels et de services informatiques par chiffre d'affaires.