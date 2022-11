30/11/2022 - 09:15

Le centre de services Product Care d'Econocom obtient le label QualiRépar

Paris, le 30 novembre 2022 - Econocom annonce que son centre de services et de réparation Product Care de Vélizy-Villacoublay (78) a obtenu le label QualiRépar. Basée sur des critères rigoureux, cette distinction atteste de la qualité et de la fiabilité des opérations réalisées dans ce centre de services ainsi que du savoir-faire de ses équipes. Avec cette labellisation exigeante, Econocom démontre son engagement et son savoir-faire dans la gestion éco-responsable des appareils de mobilité.

Rattaché à l'activité Product & Solutions du groupe Econocom, Product Care est un service de support et de réparation des matériels nomades d'entreprise : smartphones, ordinateurs portables, tablettes, etc. SAV premium multimarques de la mobilité, Product Care prend intégralement en charge les incidents utilisateurs afin que les entreprises et leurs collaborateurs puissent toujours disposer d'équipements en parfait état de fonctionnement, et ce en soulageant la DSI des lourdes tâches administratives et techniques que cela implique. Dans une dynamique d'économie circulaire, Product Care contribue aux objectifs de réduction de l'empreinte environnementale du numérique de ses clients en prolongeant la durée de vie de leurs matériels et en maximisant leur valeur résiduelle.

Au cœur du dispositif, le centre de services Product Care de Vélizy-Villacoublay est agréé par les constructeurs (Apple, HP, Lenovo, Microsoft Surface). D'une superficie de 1 200 m², il emploie 40 personnes. Chaque année, y sont entretenus et réparés plus de 20 000 terminaux sur le million dont Product Care gère le maintien en condition opérationnelle.

À l'initiative des éco-organismes Ecologic et Ecosystem, le label QualiRépar vise à encourager la réparation des matériels électriques et électroniques en distinguant les réparateurs respectueux d'un certain nombre de critères de qualité. Ces exigences très strictes se répartissent en sept catégories : l'information et la sensibilisation du client ; l'expertise du réparateur ; les parcours client et réparateur ; les contrôles et améliorations ; la gestion des déchets ; la formation/qualification du réparateur ; l'organisation du réparateur. Au terme d'un audit réalisé par un organisme certificateur indépendant, le label QualiRépar est attribué pour une durée de 3 ans, sous réserve d'un audit de suivi à 18 mois.

« L'obtention du label QualiRépar par le centre de services Product Care récompense le professionnalisme de nos équipes et garantit à nos clients que les équipements nomades de leurs collaborateurs seront pris en charge de façon efficace, transparente et éco-responsable », souligne Philippe Goullioud, Directeur Général de l‘activité Product & Solutions du groupe Econocom.