Forte progression1 du CA et du ROC2 au 1er semestre 2022

Confirmation de l'objectif de croissance organique1 du CA 2022 annuel à 5%

Un 1er semestre 2022 en nette croissance

Chiffre d'Affaires (CA) à 1 240 millions d'euros en hausse 1 de 9,0%

Résultat Opérationnel Courant (ROC)2 en augmentation 1 de 12,6% à 58,8 millions d'euros

Résultat Net consolidé de 33,6 millions d'euros en progression3 de 10,8%

Reprise confirmée de l'activité et maintien d'une bonne profitabilité opérationnelle

Le groupe Econocom a réalisé au 1er semestre 2022 un chiffre d'affaires de 1 240 millions d'euros, en hausse1 soutenue de 9,0% par rapport à celui de la même période de 2021. À la suite du reclassement de certaines entités en activités non poursuivies au 1er janvier 2022, ces activités, qui ont réalisé 125 millions d'euros de chiffre d'affaires au 1er semestre 2022, ne sont pas intégrées dans le chiffre d'affaires des activités poursuivies.

Sur la période, les activités poursuivies ont connu les développements suivants :

• le chiffre d'affaires de Produits & Solutions (P&S) s'établit à 493 millions d'euros, en hausse1 de 12,0%. Econocom a tiré parti de la bonne orientation du marché de la distribution d'actifs numériques et a bénéficié du niveau élevé de son carnet de commandes de fin 2021 malgré la persistance actuelle des difficultés d'approvisionnement. Le ROC2 de P&S progresse1 de 6,3% pour s'établir à 16,9 millions d'euros.

• Technology Management & Financing (TMF) confirme la reprise de son activité à 499 millions d'euros de chiffre d'affaires, en croissance1 de 14,0%. Le ROC2 de TMF ressort ainsi à 21,6 millions d'euros, soit un taux de profitabilité de 4,3%.

• l'activité Services affiche un chiffre d'affaires de 248 millions d'euros, en baisse1 de 4,4%. En revanche, la profitabilité augmente de 1,1 pt pour s'établir à 8,2%.

Le Résultat Opérationnel Courant2 (ROC) du Groupe est en hausse1 de 12,6% et atteint 58,8 millions d'euros contre 52,3 millions d'euros pour la même période de 2021. La profitabilité opérationnelle s'établit à 4,7% au 1er semestre 2022, stable par rapport à celle du 1er semestre 2021.

Après prise en compte de charges opérationnelles non courantes de 10,2 millions d'euros, d'un résultat financier de -5,8 millions d'euros et d'une charge d'impôt de 6,4 millions d'euros, le résultat net semestriel des activités poursuivies atteint 35,5 millions d'euros vs. 24,8 millions d'euros au 1er semestre 2021, soit une croissance3 élevée de 42,7%.

Déduction faite du résultat des activités non poursuivies, le résultat net consolidé s'établit à 33,6 millions d'euros en hausse3 de 10,8%.

Dette Nette Comptable (DNC)4 maintenue à un niveau maîtrisé

La DNC4 affiche 272 millions d'euros au 30 juin 2022 à comparer à 217 millions d'euros un an plus tôt. La hausse s'explique notamment par le moindre recours à l'affacturage à hauteur d'environ 60 millions d'euros et par les acquisitions d'actions propres de 40 millions d'euros réalisées au cours des douze derniers mois.

Perspectives

Econocom maintient sa prévision de croissance organique à 5% concernant le Chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année 2022.

Prochaine publication : réunion d'information sur les résultats semestriels 2022 le 28 juillet prochain

1 Pour les activités poursuivies à normes et périmètres constants et en intégrant la croissance organique des sociétés acquises

2 Avant amortissement des actifs incorporels d'acquisition

3 A normes constantes

4 DNC : Dette Nette Comptable incluant les dettes financières courantes et non courantes hors dette induite par l'application d'IFRS16 aux contrats de location (locaux, véhicules…) dont Econocom est preneur.

À PROPOS D'ECONOCOM

Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 49 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 16 pays avec plus de 8 200 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 505 millions d'euros en 2021. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business. POUR PLUS D'INFORMATIONS

COMPTE DE RÉSULTAT

(En M€) 06.2021

Retraité 06.2022 Chiffre d'affaires 1 092,6 1239,5 Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs incorporels d'acquisition 52,3 58,8 Résultat opérationnel courant 51,3 57,8 Autres produits et charges non courants -7,5 -10,2 Résultat opérationnel 43,7 47,7 Coût de l'endettement financier -3,7 -3,0 Autres produits et charges financiers -2,0 -2,8 Résultat avant impôt 38,0 41,9 Impôt -13,2 -6,4 Résultat net des activités poursuivies 24,8 35,5 Résultat net des activités non poursuivies et mises en équivalence 5,5 -1,9 Résultat net consolidé 30,3 33,6 Résultat net récurrent 31,1 44,0

BILAN

(En M€) ACTIF 31.12.2021

Retraité 30.06.2022 Ecarts d'acquisition 495 506 Autres actifs non courants 216 202 Intérêts résiduels dans les actifs donnés en location 171 172 Clients et autres débiteurs 796 859 Autres actifs courants 185 171 Trésorerie et équivalents 406 309 Actifs détenus en vue de la vente 69 167 TOTAL ACTIF 2 339 2 386 (En M€) PASSIF 31.12.2021

Retraité 30.06.2022 Capitaux propres (part du groupe) 381 343 Intérêts minoritaires 58 77 CAPITAUX PROPRES 439 420 Emprunts obligataires 252 358 Dettes financières 221 223 Engagement brut de valeurs résiduelles financières 98 99 Provisions 68 81 Fournisseurs et autres créditeurs 882 819 Autres passifs 348 322 Passifs détenus en vue de la vente 31 64 TOTAL PASSIF 2 339 2 386

Annexe : Réconciliation entre les données financières publiées à fin S1 2021 publiées dans le rapport semestriel 2021 et celles publiées dans le rapport semestriel 2022.

Le « Publié S1 2021 » correspond au Chiffre d'Affaires et au ROC2 présentés dans le rapport semestriel 2021.

Le « Retraité S1 2021 » correspond au Chiffre d'Affaires et au ROC2 à fin S1 2021 du rapport semestriel 2022 publié ce jour et tient compte des variations d'activités non poursuivies au sens d'IFRS 5 et des changements de présentations comptables. Il sert de base au calcul des taux de croissance à normes constantes.

Le « Pro Forma S1 2021 » correspond au Chiffre d'affaires et au ROC2 à fin S1 2021 retraités corrigés des effets de change et de variations de périmètre (acquisitions et cessions). Il sert de base au calcul des taux de croissance à normes et périmètre constants.

Chiffre d'affaires en M€ Total Groupe TMF P&S Services Publié S1 2021 1 240 446 524 270 Variation du périmètre des activités non poursuivies et changements de présentations comptables -147 -13 -134 - Retraité S1 2021 1 093 433 390 270 Impact change 2 2 Variation de périmètre (acquisitions) 52 3 49 Variation de périmètre (cessions) -11 -11 Pro Forma S1 2021 1137 438 440 259