Communiqué de presse, 28 juin 2022

Econocom accentue sa stratégie de développement

Acquisition d'une part majoritaire dans Semic SA, l'un des fournisseurs globaux de solutions et de services informatiques en Espagne

Après l'acquisition de Trams au Royaume-Uni en juillet 2021, et de Sofi Groupe en avril 2022, Econocom poursuit sa croissance externe avec une acquisition importante dans un pays stratégique pour le groupe.

Fondé en 1982, Semic est un fournisseur reconnu de solutions et services informatiques couvrant le territoire espagnol. La société offre à ses clients, tant dans le secteur privé que public, une large gamme de solutions comprenant entre autres la distribution de matériel informatique, le conseil pour la mise en place d'infrastructures informatiques ainsi que des services d'infogérance. L'entreprise possède une vaste expertise sectorielle avec un savoir-faire particulier dans les secteurs de l'administration publique, de la santé et de l'éducation.

Semic emploie plus de 300 collaborateurs répartis sur 10 sites et 130 points de service en Espagne. En 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 80,3 millions d'euros.

En tant qu'Entrepreneur du numérique responsable, pionnier de l'économie circulaire digitale, le groupe Econocom est fier de préciser que Semic est une entreprise « carbon neutral » depuis 2021.

L'accord confère à Econocom une part majoritaire, les fondateurs et principaux dirigeants restant pleinement engagés à impulser la croissance en tirant parti des synergies dégagées par les plateformes communes.

Prochaine publication : résultats semestriels 2022 le 26 juillet 2022 après Bourse.

À PROPOS D'ECONOCOM

Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 49 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 16 pays avec plus de 8 200 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 505 millions d'euros en 2021. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.

www.econocom.com

[email protected]

Contact relations presse : [email protected]

[email protected] +33 1 80 81 50 01