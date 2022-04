26/04/2022 - 09:00

Econocom accompagne GMD, groupe français de sous-traitance automobile de premier plan, dans son développement sur le marché du véhicule électrique en Europe

Econocom, première Entreprise Générale du digital en Europe, annonce la signature avec le Groupe Mécanique Découpage (GMD) d'une opération de location de matériel industriel d'un montant de 10 millions d'euros pour accompagner le groupe dans son développement sur le marché du véhicule électrique en Europe.

Fondé en 1986, GMD est le premier groupe français de sous-traitance industrielle maîtrisant la transformation des métaux à plat par découpage-emboutissage, la fabrication de pièces plastiques en injection et thermo formage, la fonderie d'aluminium et la fabrication de joints d'étanchéité statiques et dynamiques.

Acteur incontournable de l'industrie automobile, le groupe GMD compte 42 implantations dans le monde (Afrique du Nord, Asie, Europe et Amérique Latine) et près de 6 000 salariés pour un chiffre d'affaires de plus de 800 millions d'euros en 2020.

L'offre de location d'Econocom permet à GMD de compléter son parc de matériel industriel réalisant des pièces entrant dans la fabrication de véhicules électriques et hybrides pour les marques de l'Alliance (Renault, Nissan, Mitsubishi). Grâce à cet accompagnement, GMD pourra engager les fonds ainsi libérés dans le financement d'autres projets industriels en France et en Europe.

Econocom a co-construit avec GMD la solution de location la plus adaptée aux besoins du groupe afin de soutenir au mieux son développement dans une perspective de collaboration de long terme.

Cette opération d'envergure confirme la volonté d'Econocom d'accompagner les ETIs et PMEs dans le cadre du mouvement de réindustrialisation du territoire européen et d'être à leurs côtés dans leurs ambitions de croissance responsable.

Samira Draoua, Directrice Générale TMF France (Econocom) :

Nous sommes ravis d'accompagner le Groupe GMD, ETI industrielle française de premier ordre et acteur de la réindustrialisation des territoires. Cette opération confirme le positionnement d'Econocom comme un partenaire financier de premier plan des sociétés industrielles françaises et européennes au travers de solutions innovantes et flexibles de financement de leurs actifs industriels.

Valérie Clar, Responsable du Financement d'Actifs Stratégiques (Econocom) :

Nous nous réjouissons d'avoir pu mobiliser notre fonds interne dédié à la location d'actifs stratégiques pour GMD, une entreprise en pointe sur son marché et en pleine expansion. La compréhension précise des besoins de nos clients et notre rapidité d'exécution nous permettent de mettre en place des solutions innovantes fortement appréciées par ceux-ci.

Alain Martineau, Président (Groupe Mécanique Découpage) :

Avec cette solution de location, nous complétons notre parc industriel à la pointe de la technologie sur trois de nos divisions et nous pérennisons l'avenir de trois sites en France, en leur apportant du travail à haute valeur ajoutée sur plusieurs années.

Cette proximité avec nos clients et notre performance industrielle, nous permettent d'être les plus compétitifs tant en termes de prix que de qualité.

Nous remercions Econocom qui a su répondre rapidement à notre besoin et qui nous permet d'accélérer la poursuite de notre développement sur le marché du véhicule de demain.

A propos de Groupe Mécanique Découpage

Le Groupe Mécanique Découpage (GMD) est spécialisé dans la sous-traitance automobile en France et à l'international. Fondé en 1986, le groupe est présent dans 14 pays à travers 42 implantations avec plus de 6 000 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 816 millions d'euros en 2020.