14/02/2022 - 19:10

Résultats annuels 2021 définitifs : Confirmation de la forte croissance du Résultat Opérationnel Courant et du Résultat Net

Un exercice 2021 qui valide les choix stratégiques de recentrage d'Econocom

• Une légère baisse du chiffre d'affaires à 2 505 M€4 dans un contexte de tensions sur les approvisionnements avec un accroissement du carnet de commandes

• Un Résultat Opérationnel Courant2 en nette progression1 à 135,7 M€ (+16,1%) et un taux de profitabilité en hausse1 de 0,8 point à 5,4%

• Un Résultat net à 70,1 M€ en forte croissance de 39,6% grâce notamment à la baisse des charges opérationnelles non courantes

• Une Dette Nette Comptable3 maîtrisée de 66,8 M€ au 31 décembre 2021 permettant une diminution du coût de l'endettement financier

• Proposition de remboursement de prime d'émission de 14 cents par action en hausse de 16,7% par rapport à l'exercice précédent

Accroissement de la rentabilité du groupe

Le groupe Econocom a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 2 5054 millions d'euros, en diminution1 limitée de 1,0% par rapport à 2020. L'activité a été ralentie à compter du 2ème semestre en raison des tensions grandissantes sur les approvisionnements en actifs numériques au niveau mondial. En conséquence, le carnet de commandes du groupe est en hausse d'environ 100 millions d'euros à fin 2021.

L'activité Produits & Solutions, qui a été la plus impactée par les problèmes de sourcing, affiche un chiffre d'affaires de 1 067 millions d'euros, en diminution1 limitée de 2,5%. Le backlog de fin d'année est en progression de près de 60 millions d'euros.

L'activité Services ressort à 516 millions d'euros, en faible baisse1 de 3,1%, en raison du choix stratégique du groupe de privilégier les contrats à plus forte valeur ajoutée.

L'activité Technology Management & Financing (TMF) renoue avec la croissance avec une augmentation1 de son chiffre d'affaires de 2,2% à 9214 millions d'euros, portée par la diversification du portefeuille clients, le succès des offres écoresponsables et le renforcement des équipes de vente.

Bénéficiant du plan de réduction des coûts déployé depuis début 2019 et d'un accroissement de la profitabilité des nouveaux contrats, le Résultat Opérationnel Courant2 (ROC) affiche une forte progression1 de 16,1% à 135,7 millions d'euros, traduisant une amélioration de la profitabilité opérationnelle courante à 5,4% (vs. 4,6% en 2020). Cette croissance du taux de marge se retrouve dans tous les métiers avec un impact plus fort dans les Services.

Les charges opérationnelles non courantes nettes de 14,3 millions d'euros sont en fort repli (-21,5 millions d'euros par rapport à 2020), lié à la finalisation du plan de réduction des coûts conduit en 2019 et 2020.

Le résultat financier s'améliore de 3,4 millions d'euros à -9,8 millions d'euros, notamment grâce à la baisse des intérêts de la dette et à la réalisation de plus-values financières.

En intégrant un impôt de 31,7 millions d'euros et une perte nette des activités non poursuivies de 7,4 millions d'euros, le résultat net consolidé de l'exercice ressort en forte hausse de 39,6% à 70,1 millions d'euros. Le taux de marge nette s'établit donc à 2,8% en hausse de 0,8 point par rapport à 2020.

Maintien de la dette nette à un niveau maîtrisé

En 2021, le Groupe enregistre un Free Cash-Flow de 20 millions d'euros, porté par un solide niveau de Capacité d'Auto-Financement (133 millions d'euros) permettant notamment de financer la variation du BFR et les investissements de TMF nécessaires au développement de l'activité. En parallèle, le groupe a procédé en 2021 à des acquisitions d'actions propres pour 83 millions d'euros.

En conséquence, la Dette Nette Comptable3 s'établit à 66,8 millions d'euros au 31 décembre 2021 vs. un Cash Net3 positif de 20 millions d'euros un an plus tôt. Hors impact des rachats de titres en autocontrôle, le Cash Net3 2021 retraité atteindrait 16 millions d'euros, soit un niveau équivalent à celui de 2020.

L'endettement net 2021 représente ainsi 15% des capitaux propres ou 0,5 fois l'EBITDA de l'exercice.

Rémunération des actionnaires

Le Conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale d'effectuer un remboursement de prime d'émission de 0,14 € par action, en hausse de 16,7% par rapport à celui payé en 2021.

La distribution prévue en 2022 s'élèverait à 25,95 millions d'euros, soit 3,4 millions d'euros de plus que le remboursement de prime réalisé en 2021. Elle correspondrait à un pay-out de 36,9% du résultat net 2021 à comparer à 44,8% pour l'exercice précédent.

Econocom en ordre de marche pour une nouvelle trajectoire de croissance en 2022

Après deux exercices consacrés au recentrage du groupe sur ses métiers phares et sur les régions à plus fort potentiel, Econocom a récolté en 2021 les premiers fruits d'une transformation réussie.

En 2022, le groupe va s'appuyer sur ses nouvelles offres (Product Care, Recycling, Apps services, …) et sur un carnet de commandes rempli pour relancer sa dynamique de croissance. Dans un marché porteur, Econocom pourra également s'appuyer sur des équipes commerciales renforcées pour assurer son développement. Sous réserve d'une résorption progressive des problèmes d'approvisionnement, Econocom anticipe une croissance de 4 à 5% de son chiffre d'affaires et la poursuite d'une amélioration de sa profitabilité opérationnelle courante.

Le groupe dispose d'un pipeline d'opportunités de croissance externe qui devrait lui permettre de concrétiser une ou plusieurs acquisitions au cours des prochains trimestres grâce à son faible niveau d'endettement.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 le 14 avril 2022 après Bourse.

1 A normes et périmètre constants.

2 Avant amortissement des actifs incorporels d'acquisition et après retraitement conformément à IFRS 5 des actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées.

3 DNC : Dette Nette Comptable (ou Cash net) incluant les Dettes financières courantes et non courantes figurant au bilan diminuées de la Trésorerie et équivalents.

4 Le chiffre d'affaires groupe de 2 505 millions d'euros et le chiffre d'affaires TMF de 921 millions d'euros diffèrent respectivement des 2 522 millions d'euros et 938 millions d'euros, affichés à l'occasion de la publication des éléments provisoires en raison d'un reclassement de 17 millions d'euros de facturation de TMF, sans impact sur le ROC2 ni sur le résultat net.

5 Sur la base du nombre de titres au 31 décembre 2021 diminué des actions auto détenues à cette date.

À PROPOS D'ECONOCOM

Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 49 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 16 pays avec plus de 8 200 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 505 millions d'euros en 2021. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business. POUR PLUS D'INFORMATIONS

COMPTE DE R É SULTAT

(En M€) 2020

Retraité 2021 Chiffre d'affaires 2 521 2 505 Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs incorporels d'acquisition 119,6 135,7 Résultat opérationnel courant 117,5 133,5 Autres produits et charges non courants -35,8 -14,3 Résultat opérationnel 81,7 119,2 Coût de l'endettement financier -8,9 -7,0 Autres produits et charges financiers -4,3 -2,8 Résultat avant impôt 68,5 109,4 Impôt -18,2 -31,7 Résultat net des activités poursuivies 50,3 77,7 Résultat net des activités non poursuivies et mises en équivalence 0,0 -7,5 Résultat net consolidé 50,2 70,1

Indicateurs 2020 à change et périmètre 2021

(En M€) 2020

Retraité 2020

à périmètre 2021 Chiffre d'affaires 2 521 2 529 Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs incorporels d'acquisition 119,6 116,9

BILAN

(En M€) ACTIF 31.12.2020 31.12.2021 Ecarts d'acquisition 500 495 Intérêts résiduels dans les actifs donnés en location (non courants) 134 128 Autres actifs non courants 230 221 ACTIFS NON COURANTS 864 844 Intérêts résiduels dans les actifs donnés en location (courants) 41 43 Clients et autres débiteurs(1) 894 796 Autres actifs courants 137 180 Trésorerie et équivalents 649 406 Actifs détenus en vue de la vente 74 69 ACTIFS COURANTS 1 796 1 494 TOTAL ACTIF 2 660 2 339 (En M€) PASSIF 31.12.2020 31.12.2021 Capitaux propres (part du groupe) 406 386 Intérêts minoritaires 67 58 CAPITAUX PROPRES 473 444 Dettes financières non courantes(2) 325 303 Engagement brut de valeurs résiduelles financières (non courant) 76 75 Autres passifs financiers non courants 48 10 Autres passifs non courants 107 108 PASSIFS NON COURANTS 556 495 Dettes financières courantes(2) 304 170 Engagement brut de valeurs résiduelles financières (courant) 28 23 Autres passifs financiers courants 13 47 Fournisseurs et autres créditeurs 992 882 Autres passifs courants 264 246 Passifs détenus en vue de la vente 30 31 PASSIFS COURANTS 1 631 1 399 TOTAL PASSIF 2 660 2 339

Dont encours de location autoportés : 208 millions d'euros au 31 décembre 2021 contre 186 millions d'euros au 31 décembre 2020. Compte tenu de la trésorerie apparaissant à l'actif pour 406 millions d'euros au 31 décembre 2021 (et 649 millions d'euros au 31 décembre 2020) et des emprunts obligataires et dettes financières, le bilan fait ressortir un endettement net de 67 millions d'euros au 31 décembre 2021 (contre un cash net de 20 millions d'euros au 31 décembre 2020) ; ces dettes financières comprennent notamment 208 millions d'euros au 31 décembre 2021 (et 186 millions d'euros au 31 décembre 2020) correspondant aux contrats de l'activité TMF autoportés et aux loyers attendus y afférents.

Le commissaire, EY Réviseurs d'Entreprises SRL, a confirmé que ses travaux de révision pour le 31 décembre 2021 sur les comptes consolidés faisant apparaître un chiffre d'affaires de 2 505 millions d'euros, un résultat net de 70,1 millions d'euros et un total de bilan de 2 339 millions d'euros sont terminés quant au fond et n'ont pas révélé de correction significative. Le commissaire va émettre une opinion sans réserve sur les comptes consolidés préparés selon les normes comptables IFRS.