12/10/2021 - 07:45

ECONOCOM CONTRIBUE À LA CRÉATION DU LEADER EUROPÉEN DE L'OPEN SOURCE

Puteaux, 12 octobre 2021, Econocom, première Entreprise Générale du Digital en Europe annonce que son satellite Alter Way, acteur emblématique de l'open source en France, va rejoindre le groupe Smile dont l'ambition est de consolider sa place de leader européen de l'open source. Alter Way restera un partenaire commercial privilégié d'Econocom sur les services liés aux technologies open source.

« Après 6 années fructueuses au sein de notre groupe, je suis ravi de ce rapprochement entre Alter Way et Smile qui ouvre la voie à un nouveau modèle de collaboration entre nous. Une nouvelle fois, le modèle des satellites Econocom, prouve sa pertinence en permettant à des structures de pointe de prendre leur essor après s'être adossées aux compétences et au portefeuille clients de notre groupe » indique Jean-Louis Bouchard, président fondateur d'Econocom.

Véronique Torner et Philippe Montargès, cofondateurs et présidents d'Alter Way, ajoutent : « Après un parcours entrepreneurial passionnant au sein de la galaxie Econocom qui nous a permis de développer avec succès notre plan BuildforRun et de croître rapidement, nous sommes fiers de contribuer à la création du futur champion européen de l'open source et du numérique responsable, aux côtés de Marc Palazon ( CEO de Smile) et de sa talentueuse équipe de direction. »

L'opération sera effective dans les prochaines semaines, une fois les dernières formalités administratives finalisées.