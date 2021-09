20/09/2021 - 17:45

ECONOCOM est le premier des « infogéreurs d'environnements utilisateurs » en France selon le dernier classement publié par PAC – teknowlogy Group (programme SITSI)

Puteaux, le 20 septembre 2021, ECONOCOM conserve sa première position du classement des Infogéreurs d'environnements utilisateurs en France, pour la 4ème année consécutive.

Cette confirmation de positionnement de leader dans le classement publié chaque année par PAC, s'inscrit dans un contexte de transformation et modernisation de l'offre de support aux utilisateurs. Avec l'hyper automatisation des processus de gestion du poste de travail et le développement du Service Desk, augmenté par l'Intelligence Artificielle, Econocom se positionne en tant qu'acteur incontournable et innovant, avec 11% des parts du marché français.

Vincent Malka, Directeur PAC France, indique : « En cette période de forte évolution de l'environnement de travail vers un modèle plus hybride et connecté, les entreprises ont besoin de pouvoir s'appuyer sur des sociétés expertes, industrielles, compétitives et capables de les accompagner de bout-en-bout dans leur transformation et d'assumer ensuite de forts engagements de services pour développer et maintenir leur propre « modern workplace ». Elles sont aussi en quête d'efficacité (pression budgétaire, augmentation de la productivité). En capitalisant sur ses capacités de services, de financement et de distribution de produits, Econocom continue à répondre singulièrement à ces enjeux stratégiques et économiques et ainsi à garder sa position de leader en France. »

Long Le Xuan, Directeur Général Econocom Infogérance Systèmes, précise : « Cette distinction conforte Econocom en tant que partenaire de confiance des entreprises qui souhaitent transformer et moderniser leur support utilisateurs grâce à des solutions innovantes et pérennes. Ce classement confirme l'implication et la compétence de nos équipes dans l'accompagnement de nos clients pour une amélioration substantielle et continue de l'expérience utilisateur. ».

Le classement PAC – teknowlogy Group distingue chaque année les principaux fournisseurs de logiciels et de services informatiques par chiffre d'affaires. Pour en savoir plus sur les classements (accès abonnés) « Software & IT Services – Preliminary Vendor Rankings – France », cliquez ici – PAC – teknowlogy Group.