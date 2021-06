14/06/2021 - 18:00

Econocom améliore la gouvernance et la sécurité du multicloud avec Azure Arc en

collaboration avec Microsoft

En proposant Azure Arc à ses clients et en l'utilisant dans ses propres Centres de Services dédiés au Cloud, Econocom est la première grande ESN en France à choisir la solution de gestion des multicloud Microsoft.

Selon une étude réalisée par l'éditeur américain Flexera, 93 % des grandes entreprises ont une stratégie multiclouds et 87 % cloud hybride. Dans certains cas, il s'agit de tirer parti des spécificités de certaines plateformes, dans d'autres, d'éviter de dépendre techniquement et commercialement d'un seul fournisseur. Mais quelles que soient les raisons, la conséquence est la même : l'entreprise doit gérer en parallèle plusieurs environnements, publics et privés, de façon unifiée et efficace.

Ceci pose plusieurs défis. Premièrement, il faut disposer d'une vision consolidée des indicateurs de performance et financiers afin de pouvoir piloter, orchestrer et optimiser l'ensemble de l'infrastructure en temps réel. Deuxièmement, il faut être capable, le cas échéant, de porter aisément des charges d'une plateforme à une autre, ce qui nécessite en particulier de s'appuyer sur des technologies ouvertes et standard de conteneurisation comme Kubernetes. Enfin, troisièmement, il faut pouvoir appliquer des politiques globales sur l'ensemble des environnements, notamment en matière de gouvernance, de sécurité, ou encore de gestion des identités et des accès.

Pour répondre à ces défis, sont apparues ces dernières années des solutions baptisées Cloud Management Platform (CMP). Mais celles-ci pâtissent souvent de leur incapacité à gérer des ressources autres que les Virtual Machine (VM), et peinent à suivre le rythme des évolutions technologiques. Une solution de gouvernance et de gestion centralisée qui crée un point d'entrée unique sur les environnements cloud hétérogènes est devenue indispensable.

Econocom renforce de surcroit au travers de ce partenariat sa position d'acteur majeur du « Numérique Responsable », la maîtrise d'Azure Arc permettant d'accompagner ses clients vers une solution qui réduit leur empreinte carbone de manière conséquente puisque la migration vers le cloud permet de diminuer jusqu'à 98% les émissions de gaz à effet de serre1.

Michel Hubert, Directeur Technique Infeeny Econocom, MVP Azure et Microsoft Regional Director précise « Déployé sur les environnements cibles, Azure Arc permet de visualiser les ressources, de les inventorier, de les mettre à jour (patch management), de les superviser et d'en contrôler la sécurité et la conformité, tout cela de façon centralisée. »

Xavier Perret, Directeur de l'entité Azure de Microsoft France ajoute : « En nous associant à Econocom, nous renforçons notre accompagnement auprès des organisations opérant dans des environnements cloud complexes : grâce à Azure Arc, elles relèveront le défi du multi-cloud en toute sécurité et pourront bénéficier des meilleures technologies en fonction de leurs besoins ».

Long Le Xuan, Directeur Général Econocom Infogérance Systèmes conclut : « nous avons retenu Azure Arc au sein de notre centre de services Econocom dédié à la gestion des infrastructures de clients. La complémentarité entre notre entité Infeeny - pure player Microsoft – et l'activité Services d'Econocom, plus centrée sur l'activité de production des environnements hybrides, nous permet d'offrir à nos clients des services managés de qualité dans des environnements de plus en plus complexes avec un haut niveau de sécurité ».

1. Source Microsoft - https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56950

