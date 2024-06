10/06/2024 - 18:00

écomiam (code ISIN : FR0013534617 – mnémonique : ALECO), n°3 français[1] de la distribution spécialisée de produits surgelés, publie ses résultats semestriels au titre de l'exercice 2023/24 (période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024).

À l'occasion de la publication, Daniel Sauvaget, Président Directeur Général d'écomiam, déclare : « Nous continuons à progresser dans l'exécution de notre feuille de route stratégique, sous l'impulsion de Christophe Vasseur, notre nouveau Directeur Général Délégué, dont le plan d'actions commence à porter ses fruits. Au cours de cette première partie de l'exercice, notre performance opérationnelle s'est améliorée, soutenue par une stratégie claire visant à assurer une croissance rentable et durable pour écomiam. Nous sommes sur la bonne voie pour poursuivre notre développement et restons confiants quant à l'atteinte de nos objectifs de rentabilité. »

En K€ - normes françaises – données non auditées S1 2022/23 S1 2023/24 Chiffre d'affaires

- dont chiffre d'affaires magasins 22 822

22 210 21 729

21 144 Marge commerciale brute (surgelés & emballages)

% du chiffre d'affaires magasins 8 886

40,0% 7 937

37,5% Résultat d'exploitation du réseau[2]

% du chiffre d'affaires magasins 2 223

10,0% 1 548

7,3% Résultat d'exploitation (1 444) (1 196) Résultat financier (266) 20 Résultat exceptionnel (301) (402) Impôts (55) (2) Résultat net de l'ensemble consolidé (2 066) (1 580)



Chiffre d'affaires magasins en ligne avec la trajectoire de la feuille de route 2024

Au titre du 1er semestre 2023/24, écomiam réalise un chiffre d'affaires magasins de 21,1 M€ en recul de 4,8% (-4,0% à surface de vente constante). Durant cette période, écomiam a poursuivi sa stratégie dynamique de gestion de son réseau avec 10 fermetures de magasins non rentables et l'ouverture de 3 nouveaux points de vente (Bauge en Anjou, Meru dans l'Oise et Châtellerault dans la Vienne) qui respectent le plan de développement 2024.

Conformément à la feuille de route 2024, à surface de vente constante, le chiffre d'affaires magasins du 2ème trimestre s'inscrit en légère baisse de 1,9%, soit une nette amélioration par rapport au 1er trimestre 2023/24 (-6,0%), confirmant un redressement progressif de l'activité.

Enfin, les actions orientées vers le trafic en magasin et la fidélisation des clients, déployées dans le cadre de la feuille de route 2024, commencent à porter leurs fruits. Elles se traduisent par une évolution de la fréquentation mensuelle en magasin en augmentation significative de 16 points entre le début et la fin du 1er semestre 2023/24, à surface constante. Cette performance s'appuie notamment sur le positionnement de l'enseigne : « Le Bonheur de manger Français au meilleur prix », répondant ainsi aux préoccupations des consommateurs français.

Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2023/24 s'élève à 21,7 M€, en retrait de 4,8%, incluant les autres revenus (refacturation au réseau des achats d'équipement) liée au rythme de nouvelles ouvertures sur le semestre.

Résultat d'exploitation consolidé en amélioration en ligne avec les objectifs fixés début 2024

Au 1er semestre 2023/24, écomiam enregistre une marge commerciale brute de 7,9 M€, soit 37,5% du chiffre d'affaires des magasins, en baisse de 2,5 points. Cette diminution résulte des campagnes pilotes visant à ajuster la stratégie de prix consommateurs et d'une anticipation des gains sur achats dont les effets seront visibles dès le 2nd semestre de l'exercice 2023/2024.

Ainsi, le résultat d'exploitation du réseau, avant charges de structure, s'élève à 1,6 M€ sur le 1er semestre 2023/24, en retrait de 0,7 M€ sur un an, représentant un taux de marge de 7,3% (-2,7 points).

Conformément à la feuille de route présentée en janvier 2024, les charges de structure ont fortement diminué, passant de 4,3 M€ à 3,2 M€, grâce à une réduction drastique des dépenses de communication marketing de 57% (soit -0,9 M€). écomiam a réalloué les budgets publicitaires à faible ROI vers des campagnes de marketing orientées vers la fréquentation en magasins, ce qui a déjà porté ses fruits sur le 1er semestre 2023/24. La priorité est désormais orientée vers la relation client à 360° à travers des actions de CRM[3] et de digital. Pour rappel, écomiam anticipe une économie annuelle de 1,2 M€ sur ce poste pour l'exercice en cours.

Ces initiatives clés de rationalisation et d'optimisation permettent, comme anticipé, une amélioration de la performance opérationnelle sur ce 1er semestre 2023/24. Ainsi, l'Excédent Brut d'Exploitation est en amélioration à -0,8 M€ (vs -0,9 M€) et le résultat d'exploitation consolidé ressort à -1,2 M€ (vs -1,4 M€).

Après prise en compte du résultat financier non significatif, du résultat exceptionnel (-0,4 M€), principalement liés à des dépréciations relatives aux fermetures de points de vente non rentables, et de la charge d'impôts non significative, le résultat net part du Groupe du 1er semestre de l'exercice 2023/24 s'élève à -1,6 M€ (vs -2,1 M€).

Structure financière

Au 31 mars 2024, les capitaux propres consolidés s'élèvent à 3,5 M€, pour une trésorerie disponible de 1,1 M€ et une dette financière brute de 2,3 M€ (dont 0,4 M€ de crédit-bail et 1,5 M€ de dettes bancaires à plus d'un an), en diminution de 1,3 M€. Les premiers effets de la nouvelle feuille de route 2024 permettent à la Société d'être en capacité de financer son activité.

Perspectives et développements

Les axes stratégiques 2024, rapidement déployés, permettent de constater dès ce 1er semestre 2023/24 des signes tangibles de réussite, notamment une amélioration progressive de la dynamique commerciale et un strict pilotage des dépenses publicitaires qui se reflètent sur la performance du Groupe.

Ainsi, écomiam est serein pour confirmer une nette amélioration de sa marge brute sur le 2nd semestre 2023/24, grâce notamment à la mise en place d'un nouveau système de tarification et à un pilotage rigoureux des actions commerciales en phase avec les attentes des consommateurs. Cette stratégie, orientée vers l'amélioration de l'« image prix » de la marque, couplée aux optimisations de coûts d'achats déjà bien engagées, devrait permettre d'atteindre une marge commerciale brute de 42% dès le 1er semestre du prochain exercice (2024/2025).

Enfin, le Groupe réitère son objectif de retour à la rentabilité d'exploitation au 2ème semestre 2023/24 et vise un résultat d'exploitation positif sur l'ensemble de l'exercice 2024/25.

Eligibilité des titres écomiam au dispositif PEA-PME

écomiam confirme son éligibilité au dispositif PEA et PEA-PME, conformément au Décret n° 2014-283 du 4 mars 2014 pris pour l'application de l'article 70 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, fixant les critères d'éligibilité des entreprises au PEA-PME.

En conséquence, les actions écomiam peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui pour rappel bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le Plan d'Epargne en Actions (PEA) traditionnel. Sont éligibles, les sociétés de moins de 5 000 salariés dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1,5 milliard d'euros ou dont le total de bilan est inférieur à 2 milliards d'euros.

Prochaine communication

Chiffre d'affaires magasins du 3ème trimestre 2023/24, le 9 juillet 2024 (après bourse)

Retrouvez toutes les informations sur www.ecomiam-bourse.com

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés authentiquement d'origine France. Le réseau écomiam, constitué de 62 points de vente au 31 décembre 2023, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine. En 2023, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires magasins de 40,4 M€, en progression de 8,3%.

[1] Sources : Etude Xerfi – mars 2021 en nombre de magasins

[2] Retraité des dépenses de communication désormais pilotées au niveau national

[3] Customer Relationship Management ou gestion de la relation client