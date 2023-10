05/10/2023 - 18:00

écomiam (code ISIN : FR0013534617 – mnémonique : ALECO), n°3 français[1] de la distribution spécialisée de produits surgelés, publie son chiffre d'affaires magasins[2] non audité au 30 septembre 2023 (période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023).

En K€ - normes françaises – données non auditées

Chiffre d'affaires magasins 2021/22 2022/23 Variation 9 mois (1er octobre 2022 au 30 juin 2023) 28 127 31 756 +12,9% 4ème trimestre (1er juillet au 30 septembre) 9 125 8 587 -5,9% 12 mois (1er octobre 2022 au 30 septembre 2023) 37 252 40 343 +8,3%



écomiam réalise au 4ème trimestre de l'exercice 2022/23 un chiffre d'affaires magasins de 8,6 M€ en retrait de 5,9% (-5,5% à surface de vente constante). L'évolution reflète notamment :

la saisonnalité des ventes avec une moindre fréquentation des magasins durant l'été,

une météo capricieuse qui a freiné les ventes de produits grillades,

une pression inflationniste forte qui pèse sur le pouvoir d'achat des consommateurs.

Ainsi, soutenue par l'avance prise sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires magasin annuel 2022/23 atteint 40,3 M€, en progression de 8,3% par rapport à l'exercice précédent (+4,9% à surface de vente constante).

Au cours de l'exercice, l'enseigne a bénéficié de l'ouverture de 6 nouveaux magasins, ce qui a permis de compenser la fermeture de 7 magasins n'offrant pas de perspectives de développement suffisantes. Si l'enseigne a ouvert 1 nouveau point de vente en Bretagne, 80% des ouvertures ont concerné des territoires de conquête (2 dans les Pays de la Loire, 1 en Normandie et 2 en Occitanie).

Avec un réseau constitué de 67 points de vente au 30 septembre 2023, le Groupe reste mobilisé pour consolider son modèle économique et améliorer la performance intrinsèque de son réseau, grâce notamment à :

un pilotage précis de sa stratégie commerciale, au travers d'opérations ciblées sur la thématique de défense et d'optimisation du budget alimentaire des ménages et de conquête de nouveaux marchés, afin d'améliorer l'expérience client et générer du trafic (une offre hebdomadaire sur un produit de la gamme viande ou poisson à un prix inférieur au prix précédent l'inflation[3], le panier au choix…),

une discipline en matière de gestion des coûts de structure, illustrée par une baisse des frais marketing et une contraction des effectifs siège.

Le plein effet des mesures ciblées sur la performance de l'enseigne est attendu sur l'exercice 2023/24, ce qui permet à écomiam de reprendre le chemin de l'expansion de son réseau avec l'ouverture de 6 nouveaux points de vente d'ores et déjà programmées dans les prochains mois et un regroupement pour optimisation de la rentabilité.

Enfin, au regard du bon niveau d'activité réalisé sur l'ensemble de l'exercice 2022/23, écomiam anticipe une légère amélioration de la marge brute.



À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% origine France. Le réseau écomiam, constitué de 67 points de vente au 30 septembre 2023, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine. En 2023, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires magasins de 40,3 M€.



[1] Sources : Etude Xerfi – mars 2021 en nombre de magasins

[2] Sortie de caisse magasins, représentant plus de 95% du chiffre d'affaires consolidé

[3] Référence : catalogue écomiam d'octobre 2021